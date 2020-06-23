Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июня: когда откроют турбазы и летние веранды кафе

Коронавирус в Иркутске, 23 июня. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе с каждым днем увеличивается, и уже перевалило за 5,8 тысячи. Увы, но в воскресенье Приангарье даже вышло на первое место в Сибири по числу новых случаев коронавируса (+194), и на восьмое - в стране! Выше прирост был только в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском АО, Нижегородской области, Санкт-Петербурге, Воронежской и Свердловской областях.

Ну а по данным оперштаба, в Иркутской области лечится от коронавируса больше 3,5 тысячи пациентов. Радует то, что больше трети уже выздоровели - это более 2,1 тысячи человек.

Коронавирус в Иркутске, 23 июня: выплаты медикам продлят

Врачей, которые борются с коронавирусом, заслуженно поощряют дополнительными деньгами. Так, президент России Владимир Путин уже подписал Указ о продлении федеральных выплат на июль-август. Не отстает и Иркутская область.

- Мы продлеваем региональные надбавки также на два месяца, - сообщил во время заседания оперштаба врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев глава региона. - Эти выплаты будут учтены при начислении отпускных, независимо от того, когда сотрудник пойдет в отпуск.

Коронавирус в Иркутске, 23 июня: когда откроют турбазы и летние веранды кафе

Лето в разгаре, сибирякам хочется отдыхать. А бизнесу - возобновить работу. И совсем скоро мы сможет ездить на турбазы, а в городах - отдыхать на террасах кафе и ресторанов.

- Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля, - сказал Игорь Кобзев. - Требования эпидемиологической безопасности в местах размещения должны соблюдаться неукоснительно.

В гостиницах и турбазах жителей будут размещать семьями, а питание доставлять в номера. Так отдыхающие будут меньше контактировать с другими людьми. Ну а террасы общепита обустроят таким образом, чтобы между столиками и посетителями сохранялась социальная дистанция. Дезинфекция также обязательна. И не только в кафе и ресторанах, но и в общественном транспорте, на улицах и скверах городов и поселков.

Ну а пока еще турбазы и общепит (кроме доставки и питания на вынос) официально закрыты, так что за ними глаз да глаз, чтобы не нарушали требования Роспотребнадзора.

Коронавирус в Иркутске, 23 июня: бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

Напомним, Приангарье вошло в число 22 регионов России, где проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

- Цель этого исследования - оценить популяционный иммунитет населения к коронавирусу, - отметил глава Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных. - Запланировано протестировать около 2700 человек, проживающих в разных районах Иркутской области. Подготовительная работа уже проводится, само тестирование будет в первой декаде июля.

Анализы возьмут и у детей в возрасте старше 1 года, и у взрослых. Исследование покажет, сколько человек уже столкнулись с COVID-19 и получили к нему иммунитет. По его результатам специалисты, вероятно, составят прогноз, как будет развиваться пандемия конкретно в Приангарье и в целом в стране, спланируют профилактику коронавируса, поймут особенности его распространения.

Коронавирус в Иркутске, 23 июня: как записаться на тестирование на антитела

Если хотите принять участие в исследовании, то до 29 июня заполните анкету на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. В анкете нужно ответить на вопросы: обнаруживали ли у вас коронавирус, были ли контакты с зараженными, выезжали ли вы за границу или в другие регионы за последние три месяца. Специалисты решат, подходите ли вы для исследования. Если да, то вам на электронную почту пришлют регистрационный номер (ID) и приглашение сдать анализ.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 июня.

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