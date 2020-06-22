Общественная палата Иркутской области обсудила ситуацию с распространением фейков

Доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» стал темой обсуждения на заседании Общественной палаты Иркутской области, в котором в режиме видеоконференции приняли участие представители целого ряда территорий региона.

Как отметил председатель Общественной палаты Владимир Шпрах, с начала 2020 года в стране идет широкое обсуждение поправок в Конституцию РФ, и в последнее время все чаще появляются так называемые фейковые новости.

- Есть группа авторов, которая всячески старается дискредитировать предстоящее голосование. У каждого может быть свое мнение, но распространять заведомо ложные сведения нельзя, - подчеркнул он.

В качестве примера фейковых новостей Владимир Шпрах привел информацию о том, что общественные палаты, приглашая наблюдателей на голосование по поправкам, якобы отсекают неугодных.

- Ничего подобного нет, - заявил он. - Общественная палата Иркутской области заключила соглашения с 15-ю некоммерческими организациями и четырьмя политическими партиями. Каждый, кто хочет стать наблюдателем, может прийти к нам и получить такую возможность. Мы никому не отказываем.

Владимир Шпрах также подчеркнул, что решение голосовать, или нет, каждый принимает сам. Но при этом важно, чтобы человек, который пойдет на избирательные участки, понимал истинную суть поправок, а не придуманную с помощью фейковых новостей.

- Как врач-невролог я могу сказать, что многие люди верят тому, что они читают. Особенно это касается старшего поколения. Но сейчас, к сожалению, лжи очень много. Разобраться в потоке информации непросто, поэтому мы и обсуждаем такую тему, - пояснил председатель Общественной палаты.

Ольга Куриленкова, начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, также обратила внимание на то, как сложно сегодня разобраться в огромном информационном потоке и понять где правда, а где ложь.

- Появляется много информационных вбросов, фейков, рождаются мифы. Людям сложно ориентироваться, и сегодня значимую роль в этом процессе взяли на себя общественные палаты, - сказала Ольга Куриленкова. - Также важно, что Общественная палата Иркутской области привлекает наблюдателей, которые будут следить за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Это сделает процедуру открытой и прозрачной.

Председатель Иркутского отделения Союза женщин России, заслуженный учитель РФ Галина Терентьева, отметила, что «творцами» фейков нередко являются профессионалы, владеющие специальными знаниями в сферах социальной инженерии, когнитивной психологии, маркетинга, информационных технологий, а их потребителем – простой человек, который не может постоянно разоблачать изощренные методы манипуляторов.

Людям приходится сталкиваться с распространением заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования, преднамеренной подменой одного события другим, искажением смыслов конституционных поправок, подтасовкой фактов и позиций, выхваченными из контекста цитатами, тиражированием ложных оценок и негативных ожиданий.

В частности, Галина Терентьева констатировала, что одними из постоянных объектов критики оппонентов являются действующие в России механизмы общественного наблюдения.

- На самом деле эти практики постоянно расширяются и укрепляются. В нашем регионе в эти процессы вовлечены многие активисты, в том числе члены Иркутского регионального отделения Союза женщин России. Сегодня они вошли в состав избирательных комиссий. Многие окончили курсы онлайн-университета социальных наук и получили сертификаты «Волонтеры Конституции РФ». Они активно включились в работу по разъяснению поправок в Основной закон страны и самой процедуры голосования. Наша общая задача – провести всероссийское голосование максимально открыто и прозрачно, - подчеркнула Галина Терентьева.

Участники заседания Общественной палаты Иркутской области пришли к единому мнению о том, как важна сегодня разъяснительная работа с населением, ведь риторика недобросовестных политиков, общественных деятелей и сомнительных экспертов способна дезориентировать любую аудиторию.

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