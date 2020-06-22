Социальная ответственность: как бизнес помогает региону бороться с коронавирусом

Вспышка страшной инфекции, поразившей весь мир, стала вызовом для многих регионов. Нужно было не только перестроить работу предприятий в условиях изоляции, но и обеспечить медицинские учреждения необходимыми средствами для борьбы с коронавирусом. На помощь властям пришел крупный бизнес.

В Иркутской области структуры, которые в свое время создал Олег Дерипаска, уже в первые недели закупили и доставили в больницы сотни тысяч средств индивидуальной защиты для медперсонала. И это еще не все: в рамках договоренности врио главы региона Игоря Кобзева с промышленником в Приангарье начато строительстве трех медицинских комплексов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Возведение объектов идет полным ходом.

Лишних мер не существует

В условиях пандемии жизненно важно было сохранить устойчивую работу предприятий базовых отраслей. К таким, в первую очередь, относится энергетика. Предприятия этой отрасли должны работать в любых условиях, потому что в каждом доме должно быть тепло и светло. Компания En+ Group, в которую входят три ГЭС на Ангаре и несколько тепловых станций, в числе первых приняла меры по защите своих сотрудников и обратила внимание на необходимость помочь медицинским учреждениям.

Компания оперативно обеспечила сотрудников необходимыми средствами защиты, ввела дополнительные медицинские осмотры, сделала все необходимое, чтобы инфекция не проникла на предприятия и не помешала производству электроэнергии и тепла.

- Мы взяли на себя заботу о здоровье не только действующих сотрудников, но и ветеранов войны и тружеников тыла, работавших ранее на наших предприятиях, - отмечет заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group Вера Курочкина. - Компания организовала волонтерскую акцию в поддержку тех, кто оказался в зоне особого риска. Мы закупили и ежемесячно доставляли ветеранам на дом наборы всех необходимых продуктов. Это позволило им не рисковать и не покидать свой дом в условиях режима изоляции.

При этом энергетики старались помогать и региону в целом. Так, они передали больницам города более 800 тысяч медицинских масок.

Усилия энергетиков были поддержаны фондом «Вольное Дело», который основан все тем же Олегом Дерипаска. От фонда иркутские медики получили автомобили скорой помощи, свыше 30 тысяч респираторов и 36 тысяч пар медицинских очков, 50 тысяч защитных перчаток, более 60 тысяч одноразовых халатов и свыше 30 тысяч противочумных костюмов.

В больницы региона поступили респираторы и защитные маски. Фото: пресс-служба En+ Group

Новые машины скорой помощи поступили в Иркутск, Шелехов, Братск и Тайшет. Они обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования.

- В них есть все для оказания неотложной помощи, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр и другое оборудование, - рассказал Александр Маньков, главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи.

В целом в иркутском парке машин скорой помощи насчитывается 83 автомобиля разного класса. При этом 50% машин имеют стопроцентный износ - они старше пяти лет.

Чтобы помочь врачам в регионах, в апреле этого года фонд совместно с МГУ имени Михаила Ломоносова запустил платформу для дистанционного консультирования медиков. Сайт «ПРО ИВЛ» позволяет практикующим докторам изучать передовые методы лечения вирусной пневмонии и получать индивидуальные консультации ведущих специалистов страны. Фонд также запустил серию образовательных видеоинтервью «Что нужно знать о COVID-19». Врачи и ученые делятся достоверной информацией о новом коронавирусе и отвечают на вопросы об инфекции: как возник новый вирус, кто рискует заболеть, как пользоваться средствами индивидуальной защиты и какие меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы защитить себя и своих близких.

Новые автомобили скорой помощи отправились в города Иркутской области. Фото: пресс-служба En+ Group

Госпитали в Братске, Тайшете и Шелехове

Инвестиции другой компании, основанной Олегом Дерипаска, а именно РУСАЛа, в строительство в Иркутской области трех медицинских объектов составят около 1,5 млрд рублей. На территории Тайшетской районной больницы уже возводят модульный корпус для пациентов с внебольничной пневмонией. В третьем квартале этого года объект будет сдан в эксплуатацию. В строительстве используют быстровозводимые конструкции, что позволит уложиться в сжатые сроки.

Госпиталь будет представлять собой одноэтажное здание, рассчитанное на 30 коек, с приемно-диагностическим отделением, боксами для пациентов, отделением реанимации и интенсивной терапии, кабинетами УЗИ и рентгенодиагностики, стерилизационной и лабораторией. В реанимации установят аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое внимание уделят безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы будут с отдельными входами и автономной вентиляцией, а вход в реанимацию - через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки. Технология полностью соответствует всем требованиям надзорных органов по медицинской и инженерной безопасности. После пандемии медучреждение переоборудуют в иммунологический центр.

В третьем квартале этого года построят и новый медицинский центр в Шелехове. При закладке его первого камня в основании будущего больничного корпуса оставили капсулу с посланием потомкам: «Это происходит в трудное время, когда усилия всего мира объединены в борьбе с пандемией коронавируса. Мы смотрим в будущее и верим, что болезнь будет побеждена. А новое современное здание прослужит врачам и пациентам долгие годы».

При возведении объекта строители также используют быстровозводимые конструкции. Центр общей площадью 3,4 тыс. кв. метров будет рассчитан на 60 пациентов. В здании оборудуют приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы. В отделении реанимации и интенсивной терапии установят аппараты искусственной вентиляции легких.

Еще один медцентр компания строит на территории Братской городской больницы № 5. Он будет рассчитан на 30 коек. Открыть госпиталь планируют к началу осени.

- Этот объект для всех нас очень важен, - отметил мэр Братска Сергей Серебренников. - Таких узконаправленных медицинских учреждений в области не было, поэтому мы все ждем открытия этого госпиталя с большим нетерпением.

Как подчеркнула и.о. заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова, все медцентры строятся для того, чтобы разгрузить Иркутскую областную инфекционную больницу.

- Готовность противостоять пандемии коронавируса - сегодня главная задача, - подчеркнул и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Три медицинских учреждения будут построены в регионе крупной компанией, действующей на территории региона. Такие проявления социальной ответственности бизнеса для Приангарья очень важны.