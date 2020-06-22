Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 июня: на Ольхоне безопасно

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 июня. По-прежнему свободны от коронавируса северные территории, только с 21 июня их осталось три: Мамско-Чуйский, где нет больных, Катангский и Киренский, где заболевшие уже вылечились.К сожалению, в Казачинско-Ленском районе обнаружился один контактный случай заражения.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 июня: турбазы на Ольхоне откроют

Дата уже известна — 2 июля. Вызвано это решение не только тем, что лето в Сибири короткое, надо успеть отдохнуть, но и тем, что людской поток не сдержать — туристы все равно, пользуясь тем, что обязательная самоизоляция приезжих отменена, едут на Ольхон. Есть и еще одна причина. Заболевание много недель подряд сосредоточено в основных точках, а Ольхон входит в список районов, где угроза получить инфекцию минимальна. Сейчас а острове зафиксировано три случая заражения. В перечень относительно безопасных территорий также входят Казачинско-Ленский, Чунский, Балаганский, Жигаловский, Усть-Илимский, Нукутский, Зиминский, Черемховский районы, города Тулун и Зима

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 июня: топ опасных территорий

Наиболее опасной территорией в регионе остаются Иркутск и пригород. ак, в областном центре отмечено 2778 случая инфицирования, прирост за сутки — 142 случая. Чрезвычайно много, город сконцентрировал на себе практически все новые случаи заражения, всего их было 198. Из числа заразившихся выздоровели уже 751человек, на 33 больше, счем накануне. Умерли здесь 15 человек от коронавируса и 25 – от других заболеваний.

Иркутский район. Третье место в топе после Усть-Кута. Но нужно учесть, что из 839 заразившихся в северной территирии местных жителей всего 80, а 561 человек уже выздоровел и находится в тайге а месторождении. Под Иркутском же зафиксировано 508 случаев. Но и выздоровели ровно половина — 254.

Четвертое место по числу заболевших у вахтовиков Бодайбо — 348 случаев, почти половина вылечились — 105. Пятерку наиболее опасных по распространению инфекции занимает Братск — 314 случаев. И тоже 105 выздоровевших. Здесь процент тех, кому помогли медики, даже выше, чем на золотодобыче.

В Ангарске 168 случаев, в Эхирит-Булагатском районе - - 134. Выздоровевших немного. В Куйтуне 104 заразившихся, в Свирске, также ставшем одной из точек распространения инфекции — 73, в Шелехове — 63. Во всех остальных территориях региона намного меньше.

Для вас карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 июня.