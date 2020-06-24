Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июня: известны подробности об отдыхе на Байкале

Коронавирус в Иркутске, 24 июня. Все до последнего надеялись, что в городе тоже состоится шествие в честь Дня Победы. Нет, парад жители города будут смотреть сегодня по телевизору. Число официально подтвержденных случаев COVID 19 перевалило за 6 тысяч еще накануне, 72 человека умерло, в том числе непосредственно по вине вируса -32. Количество выздоровевших – по-прежнему чуть больше трети.

Коронавирус в Иркутске, 24 июня: Иркутск на четвертом месте по распространенности заболевания

В Иркутской области выявлено 229,7 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. Показатель этот ежедневно растет и соответствует реальности на 22 июня, когда и подсчитывали недельный рост. Тем не менее, эти цифры так быстро не растут и Красноярский край по-прежнему демонстрирует более высокие показатели заболеваемости.

Напомним, число случаев заболевания на 100 тысяч жителей дает полное представление о том, насколько распространено заболевание в регионе на самом деле. Скажем, сейчас в Иркутской области больны 230 на 100 тысяч жителей. Это немало, потому что в пересчете на те цифры, которые представить себе проще, получается, что из каждой тысячи больны 2-3 человека.

Это – четвертое место по Сибири. Показатель Иркутской области выше общего по СФО – он 194,6, но не превысил общероссийский уровень - 403,3. В Новосибирской области, которая длительное время болела сильнее, сейчас вирус распространен меньше. Рекордно быстро распространился COVID 19 по Туве, сейчас здесь болеет каждый 99 житель республики, показатель на 100 тысяч жителей и на 22 июня составляет 1073. Два других региона с показателями выше, чем в Иркутской области — Хакасия (299,9) и Красноярский край (268,7).

Самый здоровый регион Сибири сегодня – Кузбасс. Показатели и здесь начали расти, обнаужено 50 случаев коронавируса в пересчете на 100 тысяч жителей. Но в Иркутской области такой же показатель был месяц назад.

Коронавирус в Иркутске, 24 июня: как отдохнуть на Байкале

Туризм на озере для жителей Иркутской области возобновят с 3 июля. Откроются турбазы. Однако пока только для своих, из нашего региона и с кучей ограничений.

- На первом этапе из 539 официальных гостиниц и турбаз в Приангарье откроется 163, - сообщила во время онлайн пресс-конференции руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. - Гостиницы разрешат заполнять только на 50%, турбазам размещать гостей только в отдельные домики.

И, разумеется, это далеко не все требования. Сотрудники турбаз должны позаботиться о тщательной дезинфекции в помещениях и о том, чтобы отдыхающие семьи не пересекались друг с другом в зоне отдыха. Но при этом справок о коронавирусе не потребуется.

Хотя, как это уже делается и в Бурятии, будут проверять по базам, не проходит ли отдыхающий по базам как обязанный соблюдать карантин. На днях на сайте агентства по туризму Иркутской области опубликуют реестр официальных мест отдыха, которым разрешат открыться.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 24 июня.