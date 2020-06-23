2020-06-23T11:42:34+03:00
Общество

«Конституция - это я!»: жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине

Победители получат квартиры, машины и другие ценные призы
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24 мая «Комсомолка» отметила свое 95-летие. А 1 июля Россия обновляет главный закон страны – нашу Конституцию. В честь этих событий мы проводим для жителей Иркутской области викторину. Не упустите свой шанс выиграть один из замечательных призов.

Положение о викторине «Конституция - это я!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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