«Конституция - это я!»: жителей Приангарья приглашают принять участие в викторине
Победители получат квартиры, машины и другие ценные призы
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24 мая «Комсомолка» отметила свое 95-летие. А 1 июля Россия обновляет главный закон страны – нашу Конституцию. В честь этих событий мы проводим для жителей Иркутской области викторину. Не упустите свой шанс выиграть один из замечательных призов.
Положение о викторине «Конституция - это я!»
ИСТОЧНИК KP.RU
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