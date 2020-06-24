Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 июня: в столице региона заражен каждый двухсотый житель

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 июня. По-прежнему свободны от коронавируса северные районы - Мамско-Чуйский, где нет больных, Катангский и Киренский, где заболевшие уже вылечились.

Несмотря на то, что распространение коронавируса, что вполне естественно, продолжается, оно идет в основном в тех территориях, где уже много заболевших, а значит, много и очагов инфекции. В буквальном смысле слова единицы заразившихся в Казачинско-Ленском, Ольхонском, Чунском, Балаганском, Жигаловском, Усть-Илимском, Нукутском, Зиминском, Черемховском районах, в городах Тулун и Зима.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 июня: в Иркутске болен каждый двухсотый житель

Эпидемия есть эпидемия. Центром ее с самого начала стал Иркутск – крупный, густонаселенный центр, пересечение всех транспортных путей региона. Именно жителям областного центра и пригорода стоит, может быть, больше, чем кому бы то ни было, помнить о масках и дезинфекции. В Иркутске сейчас уже 2983 случая инфекции, значит, заболел каждый двухсотый житель города. Выздоровело пока меньше трети из них. Пригород теснейшим образом связан с областным центром и потому, собрав 547 случаев заражения, устойчиво держит второе место в регионе. Однако почти половина из тех, кому здесь поставили диагноз, выздоровела.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 июня: в Усть-Куте и Бодайбо больных все меньше

Второе место по числу зарегистрированных случаев, после вспышки у вахтовиков, за Усть-Кутом. Но если считать сегодня по тем, кто еще болеет, северяне будут на третьем месте, уступив Иркутскому району . Сегодня из 845 заболевших выписаны из больниц 621. Еще меньше болеющих сейчас в Бодайбо, золотодобытчики уступают четвертую позицию Братску. В северной столице Приангарья из 329 заразившихся выздоровели уже 136, это больше трети. А в Бодайбо из 350 осталось 150 больных. Такая арифметика коронавируса на 24 июня в Иркутской области.

Где ситуация сложнее? В Ангарске. Здесь заболевших относительно немного -186, но и вылечились пока только 64. В Эхирит-Булагатском районе похожая ситуация – на 147 диагнозов 34 выписки. Непростым можно назвать положение в маленьком Куйтуне, где на 107 случаев заболевания приходится 25 вылечившихся и Свирске – здесь находятся дома в связи с излечением 23 из 81.

Для вас карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 июня.