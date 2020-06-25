Поправки в Конституцию РФ: почему нужно вносить изменения в Основной Закон

Основной этап голосования по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. У граждан страны есть возможность принять участие в действительно историческом событии, ведь далеко не каждое поколение становится свидетелем и тем более участником подобных изменений.

Вопрос назрел

Действующая Конституция РФ была принята почти 27 лет назад. Тогда, в 1993-м, в стране наблюдался политический кризис: руководство государства и народные депутаты оказались по разные стороны баррикад. Дело дошло до вооруженного конфликта.

Это была Россия времен Ельцина - практически совсем другая страна. Да и мир в целом тогда был иным. В квартирах со «стенками», сервантами и коврами стояли дисковые телефоны. И кто бы тогда мог предположить, что всего через каких-то 20 лет большая часть техники, «украшавшей» унылую обстановку, включая магнитофон и радио, уместится в одном смартфоне, причем с сенсорным экраном?! В то время никто бы и не разобрался, как пользоваться таким чудом техники. Сейчас с этим спокойно справляется даже ребенок.

Мир меняется стремительно: появляются новые технологии, новые средства коммуникации. При таких масштабных изменениях невозможно жить по старым законам, написанным в эпоху дисковых телефонов. Они тоже требуют апгрейда.

Необходимость в совершенствовании Основного Закона страны назрела. Его нужно привести в соответствие с требованиями времени. В частности, важно закрепить приоритет Конституции России над международным правом. Этого требуют вызовы, с которыми сталкивается страна в последние годы. Никто не вправе указывать, что нам делать. Россия должна жить по своим законам.

Сейчас на голосование выносятся поправки, которые важны для каждого гражданина страны. Это социальная поддержка населения, закрепленный статус культуры, защита исторической правды, суверенитет страны. В настоящее время как никогда важна стабильность. Мы все хотим хорошего будущего для себя и своих детей. Для этого нужен закон, который всегда будет защищать наши интересы.

Социальные гарантии

Поправками к Конституции РФ раскрывается понятие «социальное государство». Ими будет зафиксирован минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее величины прожиточного минимума. Также закрепляется обязательная индексация пенсий, социальных пособий. То есть что бы ни происходило в дальнейшем, закон есть закон, и его обязаны будут выполнять. Такая социальная поддержка очень важна.

Дети - приоритет государства

Также в Конституции предлагается закрепить обязанности государства по защите и воспитанию детей, поддержке традиционных семейных ценностей - защите материнства, отцовства, детства, создания условий для достойного воспитания детей. Все это говорит о том, что государство берет на себя ответственность за будущие поколения.

Уже сейчас в стране, в том числе и в Иркутской области, создаются условия для образования и развития детей. Строятся детские сады и школы, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы, во дворах появляются детские и спортивные площадки. Чтобы этот позитивный процесс был постоянным, важно закрепить предлагаемые изменения в Основной Закон.

Медицина должна быть доступной

Поправки также говорят о координации вопросов здравоохранения, в том числе об обеспечении оказания доступной медицинской помощи, о сохранении и укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни, формировании культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

То есть изменения будут способствовать получению качественной и доступной медицинской помощи в любом регионе России. А власти всех уровней будут нести ответственность, если не обеспечат выполнения этих норм Конституции.

В системе здравоохранения не всегда все гладко, но с каждым годом в эту сферу вкладывается все больше средств. Идет процесс модернизации. По всей стране строятся больницы, поликлиники, медицинские комплексы, фельдшерско-акушерские пункты. В 2020 году в Иркутской области возведут более 43 ФАПов. Также в учреждениях здравоохранения появляется современное оборудование, внедряются новые технологии. Поправки в Конституцию, безусловно, активизируют это процесс, ведь, согласно им, медицина должна становиться все более доступной.

Только мы решаем, как нам жить

Еще одна новая норма Основного Закона говорит о том, что не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры не подлежат введению в действие и применению. То есть, никакие структуры не смогут трактовать разные договоры в свою пользу и при этом в ущерб правам и свободам граждан России. Только наша страна и наш народ могут решать, как жить. Это показатель суверенитета.

В действующей Конституции, принятой в 1993 году, есть лазейки, которые позволяют другим странам указывать России, каким путем ей идти. Этого допускать нельзя. Поправки обезопасят нас от попыток Запада диктовать нам свои условия. С вводом новой нормы Россия не откажется от международных договоров и обязательств. Но трактовать спорные вопросы в ущерб правам и свободам жителей нашей страны не будет позволено никому.

Границы нерушимы

Еще одна важнейшая поправка гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Как говорится, «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». С внесением изменений в Конституцию никто не сможет не только посягать на наши территории, но даже и рассуждать на такие темы. Крым, Курилы, Калининград, Камчатка - говорить об этих территориях с определенным подтекстом больше не будут. Границы страны нерушимы.

Также поправки гласят, что «Российская Федерация является правопреемницей СССР», что страна, «объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, признает исторически сложившееся государственное единство», а также «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Что в итоге

Что же нам дадут все эти изменения? Конечно же стабильность, защиту и социальные гарантии. Кроме того, повысится ответственность власти. Будет больше парламентского контроля, а значит, и порядка.

За 27 лет наша страна изменилась. Те 1990-е годы, когда принималась ныне действующая Конституция, сейчас называют не иначе как лихие 1990-е. Вряд ли кто-то хочет вернуться в смутное время малиновых пиджаков и золотых цепей, когда страшно было даже выйти на улицу.

С тех пор, конечно, многое изменилось. Страна стала сильнее, безопасности граждан уделяется повышенное внимание, в сельском хозяйстве уже нет прежней разрухи, наоборот, идет рекорд за рекордом. После того страшного развала возродились многие заводы, появились новые предприятия. Позитивные перемены сложно не заметить - они повсюду.

Как известно, к хорошему привыкают быстро. Но иногда стоит вспомнить те лихие 1990-е, чтобы понять, что назад дороги нет - возвращаться в то время мы не хотим. Более 20 лет ушло на то, чтобы восстановить Россию. Сейчас нам нужны политическая стабильность, сильная страна, нерушимые границы, социальная поддержка, забота и защита. Все это дают поправки в Основной Закон, и в этом их важность.

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Положение о викторине «Конституция - это я!»