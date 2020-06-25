Волонтеры Конституции рассказывают жителям о поправках в Основной Закон

Эта акция продлится до 30 июня включительно. Как рассказали в министерстве по молодежной политике региона, основная задача всероссийского корпуса волонтеров Конституции - это информирование населения о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российский Федерации, о том, где и когда граждане могут проголосовать.

- Волонтеры не агитируют принимать те или иные решения, а только информируют о том, зачем нужны поправки, - рассказала руководитель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина.

В работе пунктов принимают участие добровольцы Иркутского регионального волонтерского центра, волонтеры Победы, бойцы российских студенческих отрядов, представители молодежного правительства Иркутской области, движения «Наш Иркутск». Всего в регионе зарегистрировано порядка 600 волонтеров Конституции.

Помимо работы на информационных точка волонтеры занимаются обзвоном граждан пожилого возраста, рассказывают о всероссийском голосовании и продолжающейся акции взаимопомощи «Мы вместе». В сам день голосования волонтеры Конституции будут работать на участках, напоминать о необходимости использования средств индивидуальной защиты, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья.

Информационные пункты в Иркутске расположены возле Московских ворот, у танка «Иркутский комсомолец», на площади графа Сперанского, площади перед Драматическим театром имени Николая Охлопкова, площади перед Дворцом спорта «Труд», на Верхней Набережной, у торгового центра «Снегирь» и в 130-м квартале. Всего по региону действуют 33 информационные точки.

Положение о викторине «Конституция - это я!»