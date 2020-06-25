Игорь Кобзев: наша задача – защитить людей

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание региональной антитеррористической комиссии, где, в том числе, обсуждались меры безопасности в дни проведения всероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации.

- Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Наша задача - обеспечить антитеррористическую защищенность потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей в период подготовки и проведения плебисцита, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Особое внимание в рамках обсуждения вопроса также было уделено мерам санитарно-эпидемиологического благополучия. Председатель областной избирательной комиссии Илья Дмитриев сообщил, что на каждом избирательном участке будет оборудован пункт температурного контроля. Всех участников голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты - одноразовыми масками и перчатками. Каждый сможет воспользоваться индивидуальной ручкой для заполнения бюллетеней. Все участки и оборудование для голосования в течение дня будут обрабатываться антисептическими растворами.

Всего для избирательных участков правительством Иркутской области приобретено более 1,7 млн одноразовых масок, столько же пар перчаток, 1,2 млн ручек, более 60 тонн антисептиков. В настоящее время проводится тестирование членов участковых избирательных комиссий (УИК) на COVID-19.

Илья Дмитриев также сообщил, что с 13 июня шла приемка помещений избирательных участков. Их проверяли члены участковых избирательных комиссий (УИК), представители органов местного самоуправления, сотрудники полиции и МЧС. Замечания устранялись сразу же. Всего в области проверено 1894 участка.

Кроме того, в УИКи были переданы избирательные бюллетени, которые до 23 июня хранились под охраной полиции в территориальных избиркомах. Всего изготовлено 1 861 205 бюллетеней - по количеству избирателей Иркутской области на 1 января 2020 года.

Голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации начинается 25 июня и завершится 1 июля. Проголосовать можно в любой из этих дней и не только на избирательных участках по месту прописки, но и по месту пребывания - желание отдать свой голос таким образом выразили 36 тысяч человек. Также можно подать заявление на голосование вне помещений избирательных участков, а на дому. В УИКи поступило уже более 13 тысяч таких заявлений, их прием будет осуществляться во все дни проведения плебисцита - до 17 часов 1 июля.

- Идти на голосование по поправкам в Конституцию очень важно. Если последует улучшение в жизни людей, значит, это нужно и полезно. Я сам пенсионер, для меня важна предлагаемая поправкой индексация пенсий, - отметил Виталий Ефремов, эксперт комиссии Общественной палаты Иркутской области по национальным отношениям и свободе совести. - О мерах безопасности в период эпидемии коронавируса на избирательных участках сейчас говорят очень много. Уверен, что все необходимое будет обеспечено.

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