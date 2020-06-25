Врачи на передовой: мнения медиков по поправкам в Конституцию РФ

В Конституции РФ есть поправки, которые касаются такой важной сферы, как здравоохранение. Они закрепляют право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания, уровня доходов, возраста, социального положения и т.д. Основной Закон обязывает власти всех уровней обеспечить населению достойное медицинское обслуживание, иначе они будут отвечать по всей строгости. Медпомощь должна стать не какой-то абстрактной, а реальной, конкретной не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах, где живут такие же граждане России и с такими же правами. По мнению экспертов, это принципиально иная ответственность перед людьми.

Ответственность всех сторон

Братской районной больнице более полувека. Сегодня это целый комплекс, в который входят районная и городская больницы, восемь участковых, шесть врачебных амбулаторий и 31 фельдшерско-амбулаторный пункт. В целом Братская районная больница обслуживает более 50 тысяч человек. Представляете масштаб?! Врачи и медперсонал несут ответственность за жизнь и здоровье населения всего района.

Особенно непросто сейчас, во время пандемии, когда медики оказались на передовой борьбы с новой и очень коварной инфекцией. Оставили семьи, отложили личные проблемы и дела. В больнице развернут инфекционный госпиталь. Каждый день здесь на борьбу с коронавирусом выходит более 70 человек персонала.

Недавно Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Среди награжденных за самоотверженный

труд, проявленный при исполнении профессионального долга, есть главный врач Братской районной больницы Марина Середкина и еще трое сотрудников этого лечебного учреждения.

- Медики уже три месяца работают без выходных, по 16 часов в сутки. И работают самоотверженно, - говорит главный врач Братской районной больницы Марина Середкина.

Марина Середкина сейчас вместе с коллегами на передовой борьбы с COVID-19. Фото: Братская районная больница

Что касается поправок в Конституцию, то Марина Валентиновна считает, что они необходимы, и обязательно примет участие в голосовании.

- Действующее законодательство и сейчас предполагает равное и доступное оказание медицинской помощи любому гражданину Российской Федерации, - говорит Марина Середкина. - Но должны быть четко определены уровень ее оказания, качество и объемы. Конституция декларирует гарантии для каждого человека нашей страны, а исполнительная власть должна обеспечить условия. Если все будет четко прописано, то это обяжет исполнительную власть определить, например, в любом фельдшерско-акушерском пункте, независимо места его расположения, наличие фельдшера и оборудования, определенное количество помещений и их виды.

Это правильно, и должно быть гарантировано государством.

- Второе, что мне импонирует, - продолжает Марина Валентиновна, - это то, что ответственность за организацию медпомощи будут нести не только федеральные и региональные минздравы, но и местная власть. Когда здравоохранение из муниципального ведения было передано в областное, то мы, к сожалению, увидели полное игнорирование проблем в территориях. Были только требования. При этом никто по действующему законодательству не отменял и создание условий для доступной медпомощи: хороших дорог, электричества, телефонной связи и т.д. То есть должен быть комплекс мер, которые обеспечат права жителей на гарантированную помощь. И сейчас в Конституции это все будет четко прописано.

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ ТРУДА

Поправки в Конституцию позволят гарантировать в России уважение к человеку труда, отмечать заслуги тех, кто сейчас на передовой борьбы с пандемией, и всех, чьими достижениями мы гордимся.

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА НАГРАЖДЕНЫ

Владимир Александрович ВИШНЯКОВ, заведующий изолятором Иркутского противочумного института.

Наталья Анатольевна ДУБЧАК, заведующая лабораторией лабораторной диагностики Братской районной больницы.

Ольга Николаевна ИВАНОВА, врач-эпидемиолог Ангарской горбольницы № 1.

Елена Степановна НАУМОВА, врач лабораторной диагностики Иркутского областного центра СПИД.

Ирина Владимировна НОСКОВА, заместитель главного врача Братской районной больницы.

Ольга Александровна ПОНОМАРЕВА, заведующая лабораторией Иркутского областного центра СПИД.

Александр Олегович РЕВИЗОР, биолог Иркутского областного центра СПИД.

Марина Валентиновна СЕРЕДКИНА, главный врач Братской районной больницы.

Елена Александровна СИДОРОВА, врач-вирусолог Иркутского противочумного института.

Мунко Баярович ШАРАКШАНОВ, врач-эпидемиолог Иркутского противочумного института.

МЕДАЛЬ ЛУКИ КРЫМСКОГО ПОЛУЧИЛИ

Ирина Викторовна МОЛЕВА, главная медсестра

Ангарской горбольницы № 1.

Ольга Юрьевна ТАТАРНИКОВА, старшая медсестра Ангарской горбольницы № 1.

Елена Алексеевна ШЕЛКОВНИКОВА, главная медсестра Иркутской горбольницы № 10.

Медицина - одна из самых перспективных отраслей

В Ивано-Матренинской детской больнице, которую иркутяне ласково называют «Матрешкой», каждый день спасают жизни. Лечиться сюда, получить консультацию или сделать операцию ребенку приезжают не только из области, но и со всей России, а иногда даже из-за границы. В год медпомощь в этом старейшем учреждении Приангарья в среднем получает более 120 тысяч детей.

И главное здесь, конечно, врачи! Они творят настоящие чудеса. И не только во время пандемии. Так, хирург Юрий Козлов - один из самых известных врачей России. В «Матрешке» он создал центр хирургии новорожденных - единственный за Уралом. Сегодня здесь проводят уникальные операции. Совсем недавно, например, спас жизнь 4-месячному малышу из Кемерова дистанционно выполнив уникальную операцию.

- Когда кемеровские коллеги обратились ко мне за помощью, я взял инструменты, сел в машину и поехал в Кемерово, - рассказывал Юрий Козлов. - Ничего удивительного, это моя обычная практика. Я часто езжу в разные города на операции. Но буквально в 400 километрах от столицы Кузбасса позвонили коллеги и сообщили, что объявлен карантин из-за COVID-19.

Юрию Козлову ничего не оставалось, как развернуть машину в Иркутск и… провести операцию по системе телемониторинга. Малыш, жизнь которого висела на волоске, сможет теперь дышать.

Владимир Новожилов, главный врач Ивано- Матренинской детской больницы, считает, что в регионе много талантливых докторов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нас действительно много талантливых врачей, которые могут повести за собой и способствовать развитию здравоохранения, - говорит главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов. - Медицина - это одна из перспективных отраслей, где Россия может быть лучшей в мире. И в поправках в Основной Закон здравоохранению уделено внимание, что радует. В целом могу сказать, что мы живем по Конституции 1993 года и все помним, как она тяжело принималась, какое это было сложное время. Поэтому, конечно, назрела необходимость принятия новых поправок, которые бы закрепляли социальные гарантии - повышение пенсий, МРОТ и другие. Также важна тема территорий, сохранения их границ, чтобы никто на них не зарился. Не менее насущный блок касается суверенитета. Должно быть главенство наших законов над всеми другими. Мы же живем в своей стране, и это очевидная вещь.

Положение о викторине «Конституция - это я!»