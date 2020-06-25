Ключевые ценности должны быть закреплены в главном законе страны

Общенародное голосование по поправкам в Основной закон страны стартовало 25 июня. У жителей России есть семь дней на то, чтобы принять участие в этом историческом событии. Изменений в Конституцию предлагается немало. Каждый находит в них что-то важное для себя, своей семьи, России в целом.

Виктор ИГНАТЕНКО, врио ректора Байкальского государственного университета:

- Все поправки в Конституцию РФ можно разделить на три основных блока: социальные, связанные с организацией власти и местным самоуправлением. Для граждан, конечно же, важны социальные поправки. В частности, обязательная индексация пенсий. Если это будет прописано в Основном Законе, то уже никто не сможет сослаться на отсутствие денег или другие причины того, почему этого сделать нельзя. Или возьмем поправку, согласно которой МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Ее закрепление в Конституции означает, что уже никакими другими правовыми актами изменить минимальный размер оплаты труда в сторону меньше прожиточного минимума будет невозможно.

Сергей ШИШКИН, заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ:

- Одни из важнейших поправок в Конституцию раскрывают понятие социального государства. Декларация о том, что «Россия - социальное государство», была. Поправки же делают социальные обязательства нормой прямого действия. Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Это также ежегодно проводимая обязательная индексация пенсий. Все это наполняет нормы конкретным содержанием.

Поправки в Конституцию, которые будут приниматься всенародным голосованием, в части социальной поддержки населения уже реализуются. Думаю, многие, получившие федеральную помощь в связи с пандемией коронавируса, на себе ощутили, как будет работать обновленный Основной Закон. Люди, которые в условиях кризиса испытывают проблемы, должны положительно отнестись к предлагаемым изменениям.

Также хочется выделить поправки, связанные с профилактикой коррупции и новым понятием публичной власти. После внесения изменений, касающихся «конфликта интересов» и запрета на двойное гражданство, вида на жительство, нужно прописать в текущем федеральном законодательстве весь правовой механизм предотвращения такого рода правонарушений. Это нужно для того, чтобы по фактам нарушений в отношении должностных лиц проводились соответствующие расследования, которые будут иметь публичный характер. Тогда мы получим системную позицию профилактики коррупции.

Что же касается нового понятия «публичная власть», то в этом усматривается стремление подтягивать органы местного самоуправления до уровня органов государственной власти. Это связано с возможностью государства оказывать помощь, расширять полномочия органов местного самоуправления. Это палочка-выручалочка для муниципальной власти по укреплению этой системы.

Я как человек, который более 40 лет занимается конституционным правом, могу сказать, что эти поправки важны для каждого из нас, и принять участие в голосовании - наш гражданский долг.

Оксана АФИНОГЕНОВА, председатель бурятской национально-культурной автономии «Харгана»:

Фото: личный архив

- Поддерживаю поправки в Конституцию, которые касаются сферы культуры. Уверена, что изменения в Основной Закон нашей страны о том, что культура является уникальным наследием ее многонационального народа и охраняется государством, дадут развитию отрасли новый импульс.

Положительные изменения в сфере культуры видны уже сейчас: появился и реализуется национальный проект «Культура». Это очень серьезный шаг. Благодаря проекту реконструируются, строятся и оснащаются специализированным оборудованием дома культуры. Это особенно важно для нас, жителей небольших населенных пунктов - сел, деревень.

Также развивается направление поддержки в виде грантов. Это для нас, национально-культурных автономий, тоже очень значимо. Новые поправки важны для сферы культуры всей Российской Федерации и нашего региона в частности.

Я верю, что особое внимание будет уделено сохранению культурного наследия, потому что в России оно богатейшее и уникальное. Важно, что этот вопрос может быть закреплен в Конституции. Это означает, что со стороны государства будет поддержка и, самое главное, наше наследие будет охраняться. Фактически государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России.

Наш народ и в больших городах, и в малых деревнях искренне любит и ценит народное творчество, песни, самодеятельность, самобытность наших традиций. Мы, работники сферы культуры, видим это в своей ежедневной работе. Считаю, что культура и язык - это то, что всех нас делает сильнее, увереннее и успешнее в жизни.

Поддерживаю поправки в Конституцию о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Это ключевые ценности нашей многонациональной страны, которые должны быть закреплены в Конституции.

Артур ПАВЛОВ, председатель общественного совета при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа:

Фото: личный архив

- Своевременным решением считаю внесение поправки в Конституцию о том, что госслужащие и депутаты не должны иметь иностранного гражданства и счетов в банках за рубежом. Убежден, что двойное гражданство и патриотизм - понятия несовместимые. Государственные деятели должны трудиться в интересах своей страны и своего народа, ведь от их работы зависит национальная экономика. А двойное гражданство рано или поздно приведет к конфликту интересов между двумя родинами.

И еще один момент. Люди, находящиеся на высоких государственных должностях, - это лидеры, с которых молодежь берет пример. Трудно ориентировать юное поколение на патриотизм, если у тебя самого счета в зарубежных банках, а собственные дети практически постоянно проживают за пределами России.

Конечно, мир сейчас открыт, и никому не запрещено становиться даже космополитом. Но именно государственные служащие, избравшие для себя эту стезю, должны быть примером высокого служения своей Родине. Именно такие люди всегда вели нашу страну вперед, и за таких людей мы должны отдавать свой голос в периоды избирательных кампаний.

Кроме того, поддерживаю еще одну значимую поправку по защите уникальной природы страны. Огромная проблема - это незаконная вырубка лесов, что ведет к изменению климата и экологическим нарушениям. Для нас, живущих на берегу великого Байкала, где находится 19 процентов всех мировых запасов чистой пресной воды, защита озера - также важнейший вопрос.

Есть Федеральный закон «Об охране озера Байкал», теперь необходимо поддержать поправки в основной закон страны, чтобы наша уникальная природа была сохранена для детей и внуков.

Ирина ЛАЗАРЕВА, директор Усть-Ордынской детской школы искусств:

Фото: личный архив

- Важнейшим изменением в Конституцию, особенно для сельских жителей, считаю поправку о контроле за медицинским обслуживанием. Почему именно для селян? Потому что в городах достаточное количество крупных и хорошо оснащенных медицинских учреждений, а в малых населенных пунктах жители обращаются к первичному звену здравоохранения - в районные больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты.

Поправка в Конституцию - не только о контрольных мероприятиях. Контроль - это всегда анализ. В последующем все выявленные недостатки и проблемы медицинского обслуживания позволят модернизировать систему здравоохранения так, чтобы все население, в том числе из отдаленных районов, было обеспечено качественной и доступной медицинской помощью. Уверена, что в ближайшем будущем будет изменена система оплаты труда медработников, которые в эти дни и часы находятся буквально на передовой. Они работают с зараженными коронавирусом пациентами, сутками не уходят с работы, спасая жизнь и здоровье людей.

Учитывая наши сибирские просторы и транспортную логистику, необходимо укрупнять систему скорой помощи. Больным, особенно людям старшего поколения, трудно добираться за десятки километров. Дежурные бригады, если их будет больше, оперативнее смогут приходить на помощь. Необходимо, чтобы в составе бригад были и фельдшеры, и врачи. А сама служба скорой помощи, возможно, должна перейти на федеральный уровень.

Сергей КОВАЛЕНКОВ, директор Харатской школы Эхирит-Булагатского района, заслуженный учитель РФ:

Фото: личный архив

- Предлагаемые поправки в Конституцию касаются в том числе вопросов здравоохранения и пенсионных выплат. Поддерживаю их. Считаю, что поправка о том, что должен быть контроль за медицинским обслуживанием, включает в себя целый пласт вопросов.

В сельских поселениях, особенно расположенных территориально далеко от районных и областных медучреждений, необходимо поэтапно открывать участковые больницы. Уклад жизни, связанный с сельским хозяйством, зачастую не позволяет людям вовремя обращаться за медицинской помощью. Фельдшерско-акушерские пункты, конечно, работают, но этого недостаточно. Контроль за медицинским обслуживанием, доступностью и качеством медицинской помощи - это, по большому счету, контроль за здоровьем всей нации.

Хорошо, если такая поправка будет включена в главный закон страны. Мое личное мнение, что медицина и образование должны выполнять государственный заказ, а не оказывать услуги. Тогда эти сферы будут под государственным контролем.

Одной из самых ожидаемых старшим поколением поправок, безусловно, является гарантия пенсионных индексируемых выплат. По сути, это социальные накопления людей, которые должны индексироваться независимо от того, работающий пенсионер или находящийся на заслуженном отдыхе. Старшее поколение россиян должно быть защищено Конституцией родной страны.

Людмила ТУЧКОВА, директор иркутской школы № 14, председатель городского совета женщин:

Фото: личный архив

- Все поправки, за которые мы будем голосовать 1 июля, направлены на укрепление государства. Я за уверенную, суверенную державу, за сильную Россию, за уважение к ее истории и к русскому языку как к государствообразующему языку многонационального народа. Страна должна быть единой и неделимой.

Все поправки в Конституцию закрепляют приоритеты деятельности правительства и направлены на социальную защиту граждан, а также на защиту детей, взрослых, традиционной семьи и ее ценностей.

Когда писалась действующая Конституция, наверное, никто не думал, что общество и его мировоззрение настолько изменятся, поэтому традиционная семья сегодня действительно нуждается в защите. От этого зависит будущее наших детей, да и страны в целом.

Да, я за все поправки, которые касаются и президента страны, ведь Основной Закон закрепляет требования к кандидатуре главы государства, его качествам и деятельности. Мы живем не только сегодняшним днем. Важно думать и о том, что нас ждет завтра. Все поправки, которые будут закреплены в главном документе страны, долговечны и надежны. Конституция, в отличие от других законов, читается и понимается однозначно.

Положение о викторине «Конституция - это я!»