За ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ в Иркутской области следят более 7000 человек

Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня в Иркутской области и по всей стране и продлится до 1 июля. К нему шла серьезная подготовка. Общественная палата Иркутской области занималась подбором и назначением наблюдателей, которые призваны следить за ходом голосования. Кстати, ими могут стать все желающие от 18 лет. Прием заявлений еще продолжается. Он продлится до 29 июня.

Как рассказал Владимир Шпрах, председатель Общественной палаты региона, наблюдателями могут быть представители некоммерческих объединений и организаций, профессиональных и творческих союзов, политических партий. Свою кандидатуру может предложить и любой дееспособный гражданин России, если он не находится в местах лишения свободы и не занимает государственную должность.

- Всего в Иркутской области 1894 избирательных участка. Нам важно было обеспечить их полный охват наблюдением. В настоящее время в списке тех, кто будет следить за голосованием, более 7 тысяч человек. Каждый из них обеспечен Кодексом этики наблюдателя, рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, - отметил Владимир Шпрах.

В наблюдении за голосованием по поправкам к Конституции РФ в Иркутской области будут участвовать 11 общественных организаций, пять региональных отделений политических партий. Индивидуально в Общественную палату обратились около 30 человек.

- Никому не было отказано, - подчеркнул Владимир Шпрах. - С 25 июня при Общественной палате начнет работу Ситуационный центр, который будет мониторить процесс голосования и при необходимости направлять мобильные группы на участки. Этот центр взаимодействует с 17 экспертами, среди которых завкафедрой конституционного права ИГУ Сергей Шишкин, директор Иркутского драмтеатра Анатолий Стрельцов, уполномоченный по правам ребенка Светлана Семенова и другие.

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев напомнил, что после 2018 года в региональные законы были внесены изменения, согласно которым Общественная палата имеет право назначать наблюдателей.

- Любой человек с направлением наблюдателя попадает на избирательный участок и может следить за голосованием. Мы рады, что будут посторонние глаза. Это обеспечит прозрачность процедуры, - подчеркнул он.

Также Илья Дмитриев обратил внимание на то, что помимо постоянных 1894 участков в регионе организовано еще 29. Они находятся на территориях больниц, санаториев, вокзалов, вахтовых поселков. Граждане могут голосовать как на участках, так и у себя дома. Для тех, кто не хочет пускать к себе посторонних людей, введена новая форма голосования - во дворах.

Каждый избиратель при явке на участок для голосования по поправкам к Конституции РФ в Иркутской области получит защитную маску, перчатки и индивидуальную ручку. Это правило действует по всей стране. В целом охране здоровья населения России в процессе голосования уделено особое внимание.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Иркутской области: Общественная палата региона обсудила ситуацию с распространением фейков

Доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» стал темой обсуждения на заседании Общественной палаты Иркутской области, в котором в режиме видеоконференции приняли участие представители целого ряда территорий региона.

Как отметил председатель Общественной палаты Владимир Шпрах, с начала 2020 года в стране идет широкое обсуждение поправок в Конституцию РФ и в последнее время все чаще появляются так называемые фейковые новости.

- Есть группа авторов, которая всячески старается дискредитировать голосование. У каждого может быть свое мнение, но распространять заведомо ложные сведения нельзя, - подчеркнул он.

В качестве примера фейковых новостей Владимир Шпрах привел информацию о том, что общественные палаты, приглашая наблюдателей на голосование по поправкам, якобы отсекают неугодных.

- Ничего подобного нет, - заявил он. - Общественная палата Иркутской области заключила соглашения с рядом некоммерческих организаций и политических партий. Каждый, кто хочет стать наблюдателем, может прийти к нам и получить такую возможность. Мы никому не отказываем.

Владимир Шпрах также подчеркнул, что решение голосовать или нет, каждый принимает сам. Но при этом важно, чтобы человек, который пойдет на избирательные участки, понимал истинную суть поправок, а не придуманную с помощью фейковых новостей.

- Как врач-невролог я могу сказать, что многие люди верят тому, что они читают. Особенно это касается старшего поколения. Но сейчас, к сожалению, лжи очень много. Разобраться в потоке информации непросто, поэтому мы и обсуждаем такую тему, - пояснил председатель Общественной палаты.

Ольга Куриленкова, начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, также обратила внимание на то, как сложно сегодня разобраться в огромном информационном потоке и понять, где правда, а где ложь.

- Появляется много информационных вбросов, фейков, рождаются мифы. Людям сложно ориентироваться, и сегодня значимую роль в этом процессе взяли на себя общественные палаты, - сказала Ольга Куриленкова. - Также важно, что Общественная палата Иркутской области привлекает наблюдателей, которые будут следить за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Это сделает процедуру открытой и прозрачной.

Председатель Иркутского отделения Союза женщин России заслуженный учитель РФ Галина Терентьева отметила, что людям приходится сталкиваться с распространением заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования, преднамеренной подменой одного события другим, искажением смыслов конституционных поправок, подтасовкой фактов и позиций, выхваченными из контекста цитатами, тиражированием ложных оценок и негативных ожиданий.

В частности, Галина Терентьева констатировала, что одними из постоянных объектов критики оппонентов являются действующие в России механизмы общественного наблюдения.

- На самом деле эти практики постоянно расширяются и укрепляются. В нашем регионе в эти процессы вовлечены многие активисты, в том числе члены Иркутского регионального отделения Союза женщин России. Сегодня они вошли в состав избирательных комиссий. Многие окончили курсы онлайн-университета социальных наук и получили сертификат «Волонтер Конституции РФ». Они активно включились в работу по разъяснению поправок в Основной Закон страны и самой процедуры голосования. Наша общая задача - провести всероссийское голосование максимально открыто, - подчеркнула Галина Терентьева.

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