«Память о тех, кто ковал Победу, должна жить в веках»

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории, а также призывы к ним, не допускаются», «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

Это поправки в Конституцию, голосование по которым уже стартовало. Почему они важны? Об этом мы поговорили с иркутянами.

Константин ЮРЬЕВ, председатель «молодежного правительства» Иркутской области IV созыва:

Фото: Личный архив

- Среди поправок я бы выделил те, что связаны с недопустимостью отчуждения территорий, приоритетом Конституции над нормами международного права и с закреплением русского языка как государствообразующего народа. Запрет на отчуждение российских территорий снимает множество вопросов, в том числе по Курильским островам и Крыму.

Приоритет Конституции РФ над международными договорами тоже очень важен, ведь он говорит о суверенитете государства. Прежде всего мы должны руководствоваться своими принципами и нормами, а не международными.

Поправка о русском языке тоже необходима и важна. Кроме того, значимыми, безусловно, являются социальные поправки, касающиеся индексации пенсий и минимального размера оплаты труда.

Константин БУШУЕВ, председатель общественного движения «Наш Иркутск»:

Фото: Личный архив

- В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи очень важно закрепить в Конституции поправку о том, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Это необходимо и нам, и будущим поколениям.

К сожалению, участников войны осталось очень мало. У следующих поколений не будет возможности пообщаться с героями, которые воевали ради их будущего. Поэтому статья о защите исторической правды в Конституции необходима.

Безусловно, важны и поправки социального блока, изменения, связанные с защитой семьи, а также закрепление статуса волонтера.

Ольга БАРАНОВА, командир Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»:

Фото: Личный архив

- Студенческим отрядам в Приангарье в этом году исполняется 60 лет. Наша страна переживала непростые времена, но объединения студентов были, есть и будут, потому что основаны на дружбе и патриотизме. Я считаю, что патриотизм - это вообще основа нашего менталитета. Обновленная Конституция эту особенность российского народа отображает, и это значимо.

Анастасия ДУБРОВИНА, руководитель Иркутского регионального волонтерского центра:

Фото: Личный архив

- В Конституцию РФ предлагается внести поправку о том, что «Правительство Российской Федерации … осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

В Иркутской области достаточно мощное волонтерское движение. Молодые люди активно включаются в такие проекты добра, искренне готовы помогать. Быть добровольцем сегодня - это почетно. Здорово, что поддержка волонтерской деятельности будет закреплена в Конституции. Думаю, это позитивный пример взаимодействия власти и общества, а еще доказательство того, что добрые дела нам всем нужны.

Иван КОМЕЛЬКОВ, координатор Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»:

Фото: Личный архив

- Для нас, молодежи, это голосование - действительно исторический момент. Конкретно мне видится важной статья о добровольчестве, где не просто вводится понятие волонтерства, но и закрепляются обязанности государства по поддержке таких движений. Сейчас, в период пандемии, мы видим, что волонтерам требуется помощь, ведь они нередко рискуют своей жизнью. Важно, чтобы труд добровольцев поддерживался, и это было закреплено в Основном Законе страны.

Так как наше движение «Волонтеры Победы» занимается защитой исторической правды, для меня важны поправки, которые касаются сохранения исторической памяти. Сейчас мы видим, как некоторые страны пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, приписать себе заслуги в борьбе с фашизмом, которые принадлежат советскому народу. Мы также видим, как в ряде государств сносят памятники нашим воинам-победителям. Поэтому сегодня очень важно закрепить в Конституции все то, чем мы гордимся, чтобы никто не смог даже пытаться умалять подвиг наших героев. Память о тех, кто ковал Победу, должна жить в веках.

Положение о викторине «Конституция - это я!»