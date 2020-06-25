Поправки в Конституцию - отклик на поиски «национальной идеи»

«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации», «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Почему возникла необходимость в таких поправках в Основной Закон страны, рассуждает политолог, доктор социологических наук.

Константин АНТОНОВ, руководитель Новосибирского филиала

Фонда развития гражданского общества:

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- Все годы существования независимой России самым непростым и приводящим к конфликтам вопросом был, пожалуй, поиск национальной идеи. В чем заключается эта самая «российская мечта», есть ли и должна ли быть государственная идеология?

Понятно, что «идеологию», как во времена СССР, в Конституцию не пропишешь, но тем не менее в основе любого государства должны лежать некие ценности, традиции. Об этом тоже сложно говорить сухим юридическим языком. Однако в поправках, предложенных президентом Путиным, эта коллизия решается через вполне конкретные и осязаемые понятия: «патриотизм», «уважение к старшим», «уважение человека труда». И кажется очень странным, что определенная часть граждан выступает против принятия этих поправок.

«В этих статьях описывается, каким мы представляем устройство нашего общества, что мы считаем правильным, справедливым, что является нашей национальной идеей и целью, - рассуждает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - И этого совершенно не надо стесняться. И достаточно лицемерно выглядят нападки, дескать, зачем эти очевидные ценности прописывать в Конституции. А потом эти же самые люди задают вопрос: а какая у нас национальная идея и какие цели у государства?».

А теперь сравните: в нынешней Конституции Российской Федерации есть статья: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» - это все, что сказано в действующей редакции Конституции. А вот как в обновленной: «Культура в РФ является уникальным наследием ее многонационального народа... поддерживается и охраняется государством». Еще одна новелла: государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей.

Конституция 1993 года лишь констатировала, что Россия - суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. Просто некий союз, некое механическое образование может быть временное, может быть ситуативное. Поэтому сепаратизм, деструктивные действия отдельных кланов и бюрократических элит, криминальных террористических группировок, направленные на разрушение, раздробление единого российского государства, будут рассматриваться при желании в русле современных «демократических» традиций.

Но ведь это не так! На протяжении веков народы, образующие Россию, жили вместе, притирались друг к другу, вырабатывали правила совместного проживания в одном государстве, сохраняя свою этническую, культурную идентичность. Конечно, как и в любом другом современном европейском государстве, часто эти процессы сопровождались и конфликтами, и политическим торгом, но все заканчивалось компромиссом, добровольным ценностным выбором.

Именно это предлагает закрепить президент в Конституции: Россия - не механическая общность людей и территорий, «Россия является правопреемником СССР, при этом признает преемственность в развитии всего Российского государства, объединенного тысячелетней историей» - так звучит поправка к Конституции.

А это значит, что белые и красные, Николай II и Ульянов (Ленин) - это наша общая история, и никто не вправе объявить отдельный исторический отрезок времени ошибкой и заставить следующие поколения каяться за это. При этом никто не запрещает субъективные оценки исторических событий.

На укрепление российской государственности работает и полный запрет на отчуждение у России части территории.

«Конституция - это документ, который принимается на достаточно долгое время и отражает основные ценностные параметры общества, - рассуждает Константин Костин. - Давайте не забывать - у нас демократия очень молодая. Россия существует больше тысячи лет, но современной государственности всего 30 только-только исполняется. И мы подходим к естественному периоду смены поколений. Постсоветское поколение - те, кто родился и начал активную деятельность еще в СССР - постепенно передает эстафету тем, кто родился в новой России и следующие несколько десятилетий будет определять, какой будет страна. В этом смысле крайне важно выбрать и записать те ценности, которые мы берем с собой в будущее, потому что они определяют нас как общество и страну».

А ЭТО ВРЕМЯ

«Любое государство защищает свои интересы»

Сергей Шишкин, заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор:

Фото: Личный архив

- Изменения в Конституцию назрели. В этом сыграла свою роль международная обстановка - с нас упали розовые очки. У меня 1993 год и сейчас перед глазами. Тогда мы преувеличивали демократические ценности, втянулись в глобальное разделение труда, которое привело к зависимости от доллара, к дифференциации общества.

В действующем главном законе страны заложен приоритет международного права. Поправки же закрепляют приоритет положений Конституции РФ над положениями международных договоров.

В начале 1990-х Россия руководствовалась идеей интеграции с Европой. Тогда было подписано много международных договоров, и весь этот правовой массив продиктовал конституционную норму, провозглашающую приоритет международного права. Но это было до тех пор, пока Европейский суд по правам человека не начал раз за разом выносить решения в отношении России, указывая на необъективность судебной системы и тому подобное. Словом, правовые вопросы политизировались. Началось охлаждение отношений с Европой.

Владимир Путин ясно дал понять, что страна не будет идти против своих же национальных интересов в угоду Западу. Конституционный суд РФ дал разъяснение, что внутригосударственное право все-таки выше международного. А поправки поставят точку в этом вопросе, так как в Основном Законе страны будет закреплен приоритет Конституции РФ над положениями международных договоров.

Любое государство защищает свои интересы. Мы живем в реальном мире и видим, как к нам относятся страны-партнеры. Поэтому такие изменения в Конституцию нужны и важны.

Положение о викторине «Конституция - это я!»