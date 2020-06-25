Как в Иркутской области проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ

Это голосование точно войдет в историю. И не только потому, что речь идет о поправках в Конституцию – Основной закон государства. Прежняя его версия, от 1993 года, требует актуальных изменений. На голосование выделена целая неделя! Продлится с 25 июня по 1 июля включительно. Кроме того, предприняты беспрецедентные меры безопасности. Сейчас, в пандемию коронавируса, главное – здоровье жителей.

Социальная дистанция соблюдена. Так как неделя для голосования, то людей на участках не так много.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И заботу о себе уже оценили те жители Приангарья, которые поспешили в первый день голосования, ответить на один-единственный вопрос в бюллетене «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации».

На участке все в "защите".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассказываем, как все происходит. Во-первых, на входе на участок вам измерят температуру бесконтактным термометром, предложат обработать руки дезинфицирующим средством, затем выдадут пакет – в нем одноразовые перчатки, медицинская маска, салфетка и ручка. Дальше вы на расстоянии предъявляете паспорт и расписывайтесь в бланке, что пришли. После чего проходите в кабинку и ставите галочку напротив «да» или «нет». Вот собственно и вся процедура.

День старта голосования - 25 июня.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нанесены разделительные линии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В коридорах избирательных участков.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На участках измеряют температуру.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Передача защитных средств на входе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Паспорт предъявляется на расстоянии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пакете - одноразовые маски, перчатки, ручка, салфетка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, в коридорах можно увидеть волонтеров викторины «Конституция – это я!» и принять в ней участие. Отвечаете на три простых вопроса, заполняете бланк и получаете номер билета, который также дублируют по смс на ваш мобильный.

Голосование продлится до 1 июля включительно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участки работают с 25 по 29 июня с 8 до 20 часов, 30 июня – с 8 до 19 часов. 1 июля голосование будет проводиться с 8 до 20 часов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это означает, что регистрация прошла успешно. Розыгрыши, между прочим, проходят каждый день – с 25 июня по 1 июля и финальный 8 июля. С помощью специальной системы генератора случайных чисел выбираются победители. На кону – планшеты, смартфоны, квартиры и автомобили.

В коридорах вы можете найти волонтеров и принять участие в викторине.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волонтеры викторины попросят ответить на вопросы и заполнить буклет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА