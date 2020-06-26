2020-06-26T05:40:11+03:00
Общество

«Хочу быть, как Рапунцель»: 8-летняя сибирячка с волосами длиной 116 см попала в книгу рекордов России

Злата Казанкова из Братска с рождения ни разу не стриглась, отрастив волосы почти до пола [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Девочка мечтает растить волосы и дальше. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.Девочка мечтает растить волосы и дальше. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.
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- Хочу длинные волосы, как у Рапунцель, чтобы я шла по лестнице, а они спадали за мной по ступеням, - мечтательно смеется 8-летняя Злата Казанкова из Братска.

Сколько раз девочка пересматривала мультфильм про длинноволосую красавицу, даже ее мама сбилась со счету. И после каждого просмотра школьница с радостью вертится у зеркала - ведь до любимого персонажа ей осталось чуть-чуть. Волосы у Златы уже 116 сантиметров длиной, при том, что ее рост - всего 130 сантиметров! То есть коса почти до пола. И это рекорд среди ее ровесниц во всей России.

Злата говорит, что ей длинные кудри совсем не мешают. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

Злата говорит, что ей длинные кудри совсем не мешают. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

- Злата очень любит свои кудрявые волосы и не позволяет их стричь. За всю ее жизнь мы их ни разу не подравнивали! - восклицает мама девочки Яна Казанкова. - У меня в юности тоже были косы ниже колен. А к 18 годам надоело возиться, и я подстриглась. Теперь дочка меня укоряет: «Мама, ну как ты могла обрезать такую красоту?» Видимо, у нас любовь к длинным волосам - это семейное. Ведь она сама решила отращивать их с раннего детства, еще до того, как увидела мои старые фотографии.

Мама помогает Злате управляться с волосами. На мытье, сушку и расчесывание уходит всего 30-40 минут! Самая любимая прическа девочки - высокий «конский» хвост. На праздники - локоны, а на каждый день - косички.

Своими косами девочка гордится. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

Своими косами девочка гордится. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

- Злата очень гордится длинными кудрями, очень уж она любит выделяться среди сверстников. Ее подруги всегда удивляются и, наверное, по-доброму завидуют, - с улыбкой рассказывает Яна Казанкова.

Как школьница попала в книгу рекордов России? Особенность в том, что рекорд по длине локонов устанавливается для девочек каждого возраста отдельно. В 2017 году самой длинноволосой в стране среди 5-летних признали девочку из Иркутска. Узнав об этом, Злата твердо решила, что пальма первенства однажды достанется и ей.

Скоро кудри Златы достанут до пола! Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

Скоро кудри Златы достанут до пола! Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

Попытать удачу они с мамой решили этой весной, когда девочке еще было 7 лет: измерили длину кудрей, сделали фото и видео и отправили организаторам. Обязательное условие - чтобы волосы были как минимум на 5 сантиметров длиннее, чем у предыдущей рекордсменки. Раньше главной Рапунцель страны среди 7-летних была девочка из Сергиева Посада с косой в 111 сантиметров. Но юная сибирячка побила ее рекорд! И пусть никаких привилегий и наград это звание не дает, Злата все равно счастлива.

- На следующий год снова подадим заявку в книгу рекордов России, - говорит Яна Казанкова. - Дочка хочет растить волосы и дальше. Как будем укладывать ее кудри, чтобы не волочились по земле? Пока не знаем, но обязательно придумаем.

Мыть и расчесывать волосы Злате не так уж и трудно - ей помогает мама. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

Мыть и расчесывать волосы Злате не так уж и трудно - ей помогает мама. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

Удивительно, но косы до пят не мешают Злате даже на активных школьных занятиях. А учится она в кадетском классе. Каждый день у них физкультура, строевая подготовка. Все это девочке по душе. А когда вырастет, она мечтает стать дизайнером-архитектором, чтобы проектировать «умные» дома, где все работает автоматически. Ну и, конечно, отрастить волосы, как у Рапунцель.

Мультфильм "Рапунцель" девочка пересматривала много раз. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

Мультфильм "Рапунцель" девочка пересматривала много раз. Фото: Марина Серебренникова-Балашова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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