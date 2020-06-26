2020-06-26T11:44:22+03:00
Общество

Больше 200 заболевших в день: в Иркутской области регистрируют столько же новых случаев коронавируса, как в Санкт-Петербурге

Это при том, что в нашем регионе в два раза меньше населения, чем в северной столице
Любовь АРБАТСКАЯ
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Больше 200 заболевших в день: в Иркутской области регистрируют столько же новых случаев коронавируса, как в Санкт-ПетербургеБольше 200 заболевших в день: в Иркутской области регистрируют столько же новых случаев коронавируса, как в Санкт-ПетербургеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус не уходит. По крайней мере, пока. По данным оперштаба, на утро 26 июня в Иркутской области зарегистрировали еще 227 новых случаев заражения, в больницах лежит уже 3898 заболевших. Общее число инфицированных COVID-19 достигло 6635. Кроме того, отмечается резкий рост внебольничных пневмоний: каждый день фиксируется от 50 до 80 случаев, и почти 85% из них – ковидные.

Цифры растут, причем зараза приходит не извне, а распространяется внутри региона. Если в мае люди были настороже, соблюдали самоизоляцию, носили маски, то сейчас многие расслабились. Лето, отдых. Сибиряки компаниями ездят на природу, загорают на пляжах. По данным медиков, коронавирус сейчас распространяется в семейных и «внутриофисных» очагах. Стоит заболеть одному члену семьи или работнику, как остальные подхватывают заразу.

Поэтому врачи призывают пока отказаться от массовых сборов, поменьше ходить в общественные места и не забывать про защитные маски.

- Надо понимать, что тревожное время максимально наступило только сейчас, - говорит ректор ИГМУ Игорь Малов. - Ежедневно регистрируется свыше двухсот заболевших – это показатели, аналогичные Санкт-Петербургу. Но там население больше в разы! Разбирая истории болезни, мы видим, что здоровый человек позволил себе немного больше свободы и активности, проигнорировал принципы профилактики и защиты. Заболел, попал в больницу, а кто-то и умер. В семьях, где случаются трагедии, у близких один вопрос: зачем надо было ехать на массовые мероприятия, дни рождения, праздники?

Увы, но среди общего числа заболевших коронавирусом в Приангарье - больше 400 детей.

- В числе заболевших люди разных возрастов, начиная с двухмесячного, - рассказывает и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. - А инфекция приобрела более тяжелое течение.

Как организм справится с коронавирусом - зависит от иммунитета человека и наличия у него других болезней. При недомогании нужно сразу вызывать врача на дом, ведь чем быстрее начнется лечение, тем быстрее можно пойти на поправку. Всего в Приангарье выздоровело уже более 40% зараженных COVID-19.

Медики борются с коронавирусом у пациентов круглосуточно. Задействована 31 больница, для подхвативших заразу открыто 3309 коек, это 17% от их общего числа в регионе. Все рекомендованные препараты, как сообщили в правительстве Иркутской области, в госпиталях применяются, также поступает новое медоборудование, и больше нет проблем со средствами индивидуальной защиты.

- Первый месяц, когда соблюдался масочный режим, не было такого скопления людей и машин, ситуация была стабильной, одной из лучших в СФО, - комментирует замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая. - Как только люди начали вести активную жизнь, забыв о коронавирусе, положение коренным образом изменилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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