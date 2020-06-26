Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 июня: начало сезона в детских лагерях перенесли

Коронавирус в Иркутске, 26 июня. Больных уже около 6, 5 тысяч. Растет число выздоровевших, но также и количество заразившихся. Иркутская область накануне была шестой в России по росту случаев инфекции за сутки. Свободных от вируса территорий по-прежнему три — Мамско-Чуйский, Катангский и Киренский районы. В общей статистике заболевания 8,9% случаев приходится на детей.

Коронавирус в Иркутске, 26 июня: детский отдых в лагерях начнется позже

Пока названа дата 10 июля, но и она предварительная. А совсем недавно все надеялись, что уже с первого июля ребятишки смогут начать летний сезон. Не получилось. Когда этот вопрос обсуждался, глава региона Игорь Кобзев напомнил, что прежние сроки были действительны только в том случае, если бы санитарно-эпидемиологической ситуации на территории региона изменилась в лучшую сторону.

Федеральной службой Роспотребнадзора введен еще один индикатор – среднесуточный показатель темпов роста за календарную неделю. При переходе на первый этап снятия ограничений темпы роста не должны превышать 2%. При переходе ко второму и третьему этапам данный показатель не должен превышать 1%. На сегодняшний день он в Иркутской области составляет 3,1%. Учитывая это, считаю, что снятие всех ограничений невозможно, в том числе и начало оздоровительной кампании, - заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных.

Поэтому открытие сезона детского отдыха перенесен на 10 июля. А вот решение об открытии турбаз с 3 июля пока остается неизменным.

Коронавирус в Иркутске, 26 июня: Иркутская область в перечне регионов с низкой смертностью от COVID-19 в СФО

Данные по смертности от COVID-19 в Сибири проанализировал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По официальным данным, этот показатель в регионе составляет 0,72% ( с целью проанализировать ситуацию сравнивают число заболевших и умерших), и это один из самых низких показателей. Средний для Сибири — 0, 89%, а общероссийский — 1, 4%. Только в одном регионе Сибири этот показатель превысил общероссийский — в Новосибирской области. Здесь подтверждено 82 смертельных исхода коронавируса, летальность составила 1,50%. А самая тяжелая в стране ситуация — в Дагестане -4, 86%.

Ни один человек не погиб от инфекции в трех регионах — это Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и республика Алтай.

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Иркутске на 26 июня.