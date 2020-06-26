Новый имидж Земфиры: верблюдицу в Иркутском зоосаде постригли к лету

Когда Корней Чуковский писал о том, какая «нелегкая это работа - из болота тянуть бегемота», наверняка не представлял насколько тяжело подстричь верблюда обычными ножницами. А вот сотрудники Иркутского зоосада ощутили на себе это в полной мере. Накануне летней стрижки в зоопарке сломалась специальная машинка и «парикмахеру» пришлось переквалифицироваться.

- Летний образ у Земфиры (так зовут 4-летнюю верблюдицу - прим.авт.) вышел не законченным, - рассказывает сотрудник Иркутского зоопарка Марина Морозова. – За три с половиной часа обычными ножницами удалось освободить от шерсти горбы и один бок.

Завершить дело сил не хватило уже ни у «стилиста», ни у двугорбой красавицы. Раньше, при использовании машинки для стрижки сельскохозяйственных животных, на «прическу» уходило не больше двух часов.

- Земфира переносила манипуляции спокойно, она достаточно уравновешенная, да и к тому же, верблюдица сама поняла, что это для ее пользы, - отмечает Марина. - Думаю, ей сразу стало прохладней.

irkzoogarden Стрижка верблюда в зоопарке Иркутска

Бараш не сдается!

Вообще, с приходом теплых дней верблюды начинают линять, обычно заканчивается линька к концу лета, но в регионе сейчас стоит такая теплая погода, что ждать новой «одежки» - просто сил нет. Как нет сил смотреть у сотрудников зоопарка и на не стриженных Бараша и двух овечек. Им также предстояло летнее преображение, но, увы, баран сделать с собой такого точно не позволит.

В зоопарке Иркутска Бараш "парикмахеров" с обычными ножницами к себе не подпускает. Фото: Иркутский зоосад

- С овечками мы еще можем попробовать справиться обычными ножницами, но с бараном такой вариант не пройдет, больно своенравный у него характер, - вздыхают сотрудники зоосада.

Где брать средства на покупку новой техники сотрудники не представляют. Зоопарки региона пока закрыты из-за неблагоприятных санитарно-эпидемиологических условий в связи с коронавирусом. Продукты и лекарства для животных покупают на пожертвования иркутян, а необходимая машинка для стрижки овец стоит девять тысяч рублей.

- Может у кого-то есть ненужная? Бывают же чудеса, - верят в лучшее зоологи.

А может быть кто-то одолжит аппарат на пару дней?

А овечки в такую жару и рады бы расстаться с "шубкой". Фото: Иркутский зоосад

Из шерсти создадут красоту

Каждый год с верблюдицы и баранов набирается по два мешка шерсти, пока удалось «добыть» только один. Эти 4 куля сотрудники Иркутского зоосада отдают в детские мастерские. В этом году отвезут в общественную организацию «Солнечный круг», которая работает с детьми с особенностями развития.

- Эти ребятишки здорово помогли нам в это непростое время, когда мы закрыты и нет выручки от продажи билетов, - делится Марина Морозова. – Они своими руками сделали почти сотню сувениров – брошки, заколки в форме лисиц, енотов, сов и передали нам на реализацию, чтобы мы вырученные деньги потратили на корм для животных.

Из новых «поставок» подростки обещают создать картины.

Если вы хотите помочь зоопарку купить машинку или продукты – реквизиты здесь.

Такой красоткой после стрижки была в прошлом году Земфира. Фото: Евгения РУВИНСКОГО, предоставлено Иркутским зоосадом

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