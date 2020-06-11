2020-06-26T10:48:31+03:00
Общество

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» приглашает физических и юридических лиц принять участие в конкурсных торгах по продаже транспортных средств

Аукцион состоится 15 июня 2020 года в 14.00
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- а/м ГАЗ-3307, 1994 г.в. Начальная цена 28 000 руб. с учетом НДС

- а/м ВАЗ-21540, 2010 г.в. - 3 единицы. Начальная цена за 1 единицу - 15 000 руб. с учетом НДС

- а/м ГАЗ-33023, 2004 г.в. Начальная цена 22 000 руб. с учетом НДС

- а/м КамАЗ-5410, 1990 г.в. Начальная цена 180 000 руб. с учетом НДС

- прицеп КЗАП-9370, 1984 г.в. Начальная цена 34 000 руб. с учетом НДС

Фактическое место нахождения транспорта - г. Иркутск.

Порядок осмотра: по месту нахождения автомобилей в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений по цене. В заявке должно быть указано предложение о цене транспортного средства не ниже начальной. Критерий определения победителя - наивысшая цена. С победителем заключается договор купли-продажи в течение месяца после проведения аукциона.

Прием заявок осуществляется с 09 часов 09.06.2020 г. до 10 часов 15.06.2020 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 12 - Служба транспортного обеспечения.

Аукцион состоится 15 июня 2020 года в 14.00. Контактный телефон (3952) 24-05-90

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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