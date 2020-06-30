2020-06-30T14:05:05+03:00
Политика

Ким Ир Сен: Скромный образ жизни великого человека

Президент Ким Ир Сен (1912 – 1994), основатель социалистической Кореи, известен как выдающийся великий человек XX века
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Но его жизнь была очень проста и скромна. Ниже следуют некоторые факты об этом.

Старая одежда, но новая

В один из августовских дней 1984 г. ему принесли новую одежду. Получив ее, Ким Ир Сен спрашивает: зачем вдруг сшили новую одежду?

Один из сотрудников говорит: прежняя одежда выцвела. Вам трудно будет носить ее. И мы сшили новенькую. Очень прошу Вас принять нашу просьбу.

Президент обращается к нему: я вас понимаю. Но я не могу. Получу эту одежду, когда наши люди будут одеты в такие, как это. Если старая одежда выцвела, то ее ткань выверните наизнанку.

Ничего не поделаешь. Сотрудникам пришлось сделать так, как он сказал. Получив костюм, он доволен и говорит: видите, какой хорошей получилась выцветшая одежда с вывернутой наизнанку тканью! Совсем новая получилась!

Через несколько дней он в этой одежде тронулся в путь-дорогу, чтобы руководить делами на месте.

Обыкновенная еда

В середине июня 1985 г. Президент Ким Ир Сен руководил на месте делами какого-то района.

Сотрудники, стремясь помочь ему в устранении усталости, подготовили для него ужин из местных специфических продуктов.

Посмотрев накрытый стол, он им сказал: видимо, вы для меня такие блюда приготовили. Но я хотел бы есть такое, какое ест народ. Тогда у меня на душе будет спокойно, да и будет аппетит.

Еще он руководил на месте делами одного из горных районов. Уже прошел обеденный час. Сотрудники сообщили ему, что местные жители от всей души приготовили обед для него. А он говорит: знаете, если сейчас мы пойдем в деревню, то это доставит им бремя. Вижу, погода хорошая, посидим на лугу, перекусим.

В этот день он сидел на лугу за скромным обедом, хотя совсем не далек поселок.

Носки и ботинки

Осень 1985 г. С утра лил дождь. Но Ким Ир Сен, несмотря на ненастье, продолжал руководить делами на месте. Когда он вернулся в резиденцию, сотрудник принес ему новые носки. Получив их, он сказал: мне нравятся наши простые хлопчатобумажные носки. На них мне ходить удобно, да и в душе спокойно.

В каком-то году зимой сотрудник, разглядев его ботинки, не мог не удивиться: каблуки изношены.

Сразу вникнув его душу, Ким Ир Сен сказал: пока еще эти ботинки годные. Только надо заменить каблуки.

Сотрудник не раз просил его носить новые. Но Ким Ир Сен отказался. Сотруднику пришлось ремонтировать старые.

Увидев ремонтированные, он был рад и сказал: обувь-то ничем не отличается от новой. И он на ботинках с замененными каблуками отправился в путь руководить делами на месте.

Материалы и фото предоставлены КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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