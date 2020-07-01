Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июля: установлен рекорд по числу выздоровевших

Появилась карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июля. Увы, пандемия не сбавляет обороты. Стабильно каждый день в регионе регистрируют более 200 новых случаев коронавируса. Общее число дошло до 7786 заболевших. Для сравнения, в соседней Бурятии зарегистрировано намного меньше заражений - 2991.

О причинах эксперты говорили ранее: инфекция распространяется внутри Приангарья, особенно между членами семей и коллегами. Многие сибиряки расслабились, стали чаще выходить из дому, бывать в общественных местах, не надевать при этом маски…

Но, несмотря на прирост заболевших, есть и хорошие новости. Как видно на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июля, много пациентов с коронавирусом уже выздоровело. Так, за прошлые сутки заразу побороли сразу 312 человек! Это новый рекорд. Всего вылечились 3378 человек, а это близко к половине от всех зараженных.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июля. Фото: правительство Иркутской области.

- 1572 госпитализировано, в том числе 76 в тяжелой форме, - рассказывают в региональном оперштабе об остальных зараженных на 1 июля. - 2731 пациент лечится амбулаторно.

На каких территориях сильнее всего бушует COVID-19? Смотрим карту распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июля. В антилидерах – Иркутск, где за сутки еще у 126 пациентов нашли коронавирус, а общее число уже достигло 3896 (это примерно половина от всех случаев в регионе). Далее идет северный Усть-Кут с 912 заболевшими, Иркутский район – 682 случая коронавируса, Бодайбо – 392 и Братск – 377 инфицированных. Большинство из них, кстати, уже справились с инфекцией и выписались.

Есть территории, где вируса сейчас нет. Таковых три – Казачинско-Ленский район, там вылечились двое зараженных, Катангский, где побороли вирус все трое подхвативших его человек, и Мамско-Чуйский. Где зарегистрировано мало случаев коронавируса? В Чунском районе – два, в Зиминском, Ольхонском и Жигаловском – по три, в Киренске и Балаганском районе - по пять. Все это отражает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 1 июля.

Ну и о печальной статистике. Умерло от коронавируса в Иркутской области 47 человек, 58 - от других болезней.

Так что забывать о предосторожности не стоит. Режим самоизоляции в регионе продолжается, как минимум, до 12 июля, и в это время важно носить защитные маски в людных местах, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а по возможности вообще реже выходить из дома.

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