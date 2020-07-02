Наводнение в Иркутской области: год спустя

С конца июня 2019 года, когда в Иркутской области произошло катастрофическое наводнение, унесшее человеческие жизни, прошел год. Что сделано в регионе за это время? Какую помощь получили пострадавшие и какие меры предпринимаются, чтобы не допустить повторения трагедии? Об этом мы поговорили с и.о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланой Свиркиной и руководителем министерства социального развития, опеки попечительства региона Владимиром Родионовым.

Ни одна территория не обделена вниманием

- Когда большая вода пришла в Тулун, мы сразу полетели туда на вертолете, - вспоминает Светлана Свиркина. - Сотрудники минстроя разъехались по всем пострадавшим от наводнения территориям. Штабы проходили два раза в день. Составлялись списки пострадавших граждан. Потом началось обследование соцобъектов, дорог… Когда стало понятно, что далеко не все пострадавшие хотят переезжать в другие территории, было принято решение строить жилье в Тулуне. Выбрали две площадки - микрорайоны Угольщиков и Березовая Роща.

В микрорайоне Березовая Роща до конца 2020 года планируется возвести 168 индивидуальных домов. Здесь же идет строительство школы на 1245 мест, которое предполагается завершить к августу 2021 года.

В микрорайоне Угольщиков возводят сразу 13 социальных объектов. Самый крупный - школа на 1275 мест. Ее планируют открыть 1 сентября. Также в этом году введут в эксплуатацию еще один объект микрорайона - инфекционное отделение на 28 коек Тулунской городской больницы.

На соседней стройплощадке полностью готовы три трехэтажных дома на 66 квартир. Рядом идет подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. Сдать их в эксплуатацию планируется к Новому году.

В 2021 году в микрорайоне завершат строительство еще двух объектов. Это детский сад на 140 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Большую помощь в строительстве социальных объектов оказывают вертикально-интегрированные компании.

- Микрорайон будет красивым и удобным - с благоустройством, парковками, - отмечает Светлана Свиркина. - В возведении жилья сейчас задействовано несколько организаций. Сибиряки - замечательные люди. У нас не все измеряется деньгами. Понятно, что коммерческая организация создана для извлечения прибыли, но все понимают: если пришла беда, справиться с ней можно только совместными усилиями.

Также жители пострадавших от наводнения территорий получили свидетельства на капремонт на общую сумму почти в один миллиард рублей. «Службой заказчика Иркутской области» передано гражданам 2940 свидетельств на капитальный ремонт 2282 жилых помещений.

В пострадавших территориях продолжаются и работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Уже привели в порядок 19 мостов, почти 80% региональных дорог и более 35% местного значения. Кроме того, идет строительство дамб, производится берегоукрепление.

- В текущем году основная часть дорог будет восстановлена, - подчеркивает Светлана Свиркина. - На эти цели сначала было выделено 500 млн рублей из федерального бюджета, потом еще 100 млн. А недавно принято решение направить на дороги Тулуна и Нижнеудинска дополнительно 250 млн рублей. Плюс ко всему на строительство защитной инженерной инфраструктуры, а именно дамб в Нижнеудинске, Тулуне и селах пострадавших районов, выделено порядка 1,3 млрд рублей. В целом сегодня ни одна территория, пережившая наводнение, не обделена вниманием.

Деньги на жилье

Для пострадавших семей строится новое жилье. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Что касается поддержки жителей, то компенсации в размере 10 тысяч рублей получили 47 175 человек, по 50 или 100 тысяч - 23 608 пострадавших. Выплаты полностью завершены.

- Мы прибыли в Тулун утром 29 июня, на следующий день после первой волны наводнения, - делится воспоминаниями министр социального развития, опеки попечительства Иркутской области Владимир Родионов. - В ночь с 29-го на 30-е из Иркутска поступили первые деньги для выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим. В банке мы их получили в два часа ночи. Сейчас уже год, как мы работаем в режиме ЧС. В целом во всех районах, на которые обрушилась стихия, пострадали 47 175 человек, в том числе 14 348 в Тулуне. В дополнение к основным выплатам было принято решение перечислить по 1 млн рублей семьям, которые воспитывают пять и более детей, и остались без крыши над головой. Всего в регионе такие выплаты получили 83 семьи. Кроме того, 286 семей с детьми-инвалидами получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Работу провели оперативно. Первые жилищные сертификаты начали выдавать пострадавшим уже в конце июля. При этом люди находились в 11 пунктах временного размещения. Мест там не хватало, и было принято решение о компенсации расходов по найму жилья в размере 12 тысяч в месяц. Деньги выделялись из областного бюджета. Такая помощь была предоставлена 1519 семьям. Кстати, до сих пор есть люди, которые еще не приобрели жилье и вынуждены его арендовать. Также было принято решение по обеспечению бесплатным двухразовым питанием учеников 1 – 11-х классов, проживающих в зоне ЧС. Такую поддержку получили более 20 тысяч ребятишек.

Владимир Родионов обращает внимание на то, что во всех затопленных территориях пострадало 7810 жилых помещений. Это число увеличивалось в течение года и возросло на две с лишним тысячи от изначального.

За сертификатами обратились 7415 семей. Все они выданы. На 25 июня оплачено свыше 7 тысяч свидетельств. Жилье приобрели 20 122 человека.

Также стало известно, что Иркутской области из федерального бюджета на обеспечение жильем пострадавших семей дополнительно выделено 1,3 млрд рублей. В результате договоренности между заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и главой региона Игорем Кобзевым Приангарью предоставлен межбюджетный трансферт на эту сумму.

Средства направят на строительство жилья для 556 семей. Перечень домов сформирован региональным министерством строительства, дорожного хозяйства и включен в подпрограмму «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы.

В рамках программы будет построено жилье в микрорайонах Угольщиков и Березовая Роща Тулуна. Программой также предусмотрено расселение 29 семей из Куйтуна, чьи дома признаны непригодными для проживания. Кроме того, администрация Куйтунского городского поселения предоставила в региональный минстрой перечень из 66 многоквартирных домов, требующих обследования специализированной организацией. Если здания признают непригодными для проживания, данные по расселению будут скорректированы.