Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 июля: в Усть-Куте выздоровели 96%

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 июля опубликована. Согласно ее данным, распространение болезни продолжается по тем районам, где существуют очаги распространения инфекции. Территории где таких очагов нет или мало, по-прежнему остаются "чистыми", как Мамско-Чуйский, Казачинско-Ленский и Катангский районы. Немного больных зарегистрировано по-прежнему на территории сразу нескольких районов - Ольхонского, Балаганского, Жигаловского, Чунского, Зиминского, Усть-Илимского, Тулунского, города Киренска и Нукутов.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 июля: выздоровлений все больше

Несмотря на то, что во всех районах становится ежедневно больше и больше больных, сейчас их число вплотную подошло к 9 тысячам, однако и число выздоровевших перевалило отметку в 4, 5 тысячи. Это уже 50, 7% от всех заразившихся.

Больше всего выздоровевших в Усть-Куте. Мощные организмы вахтовиков перебороли вирус, да и местные, привыкшие к сложным испытаниям северяне не подкачали - 96% выздоровевших. То есть почти все. Сейчас в районе остаются считанные единицы больных и по факту он больше не имеет отношения к "красной зоне" ( в этот цвет на карте распространения коронавируса в Иркутской области окрашивают территории с большим количеством заболевших). Также можно смело вычеркнуть из числа опасных территорий Бодайбо - уже 88% золотодобытчиков благополучно выздоровели.

Что же остальные? Наиболее сложная ситуация из территорий, где много случаев заражения, в Иркутске больше 4, 5 тысяч заражений ( столица региона по-прежнему оттягивает на себя половину всех случаев) и лишь 38% выписанных из больниц. В Братске с вирусом справились 59, 6% - динамика намного лучше. А в пригороде самого областного центра выздоровели уже 62, 2%.

Что касается территорий, где, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 6 июля, число заражений считается средним, то наиболее опасная обстановка сегодня - в Эхирит-Булагатском районе. Здесь не так много населения, но больных достаточно много - 240, а процент вылечившихся невелик - 24%. В Шелехове - 25, 8%. А вот Ангарск справляется с инфекцией - уже 44, 3% отправились домой с диагнозом здоров.

Смотрите карту распространения коронавируса в Иркутской области на 6 июля