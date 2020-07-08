Роспотребнадзор объяснил, угрожает ли эпидемия чумы жителям Иркутска и Бурятии

Сначала Монголия сообщила, что на западе страны зарегистрировано два случая бубонной чумы. Потом такой же диагноз оказался и у жителя китайского района Внутренняя Монголия. Иркутяне напряглись. А вдруг и нам что-то подобное угрожает? Добрался же коронавирус, а он тоже начался с того, как какой-то житель Поднебесной отужинал зараженной летучей мышью. Здесь виноваты сурки, а они границ не знают.

-Не надо бояться, в Иркутске нет природных очагов чумы, все случаи заражения произошли в тысяче километров от российской границы, - объясняют в Роспотребнадзоре региона. Монгольский аймак Ховд граничит с Китаем, а город Баян-Нур в Китае также расположен далеко от границ. Там и в прошлом году были случаи чумы. Местные санитарные врачи следят за ситуацией.

В Роспотребнадзоре Бурятии тоже сообщают, что в приграничных с Россией аймаках периодически регистрируются случаи чумы, которые связаны, как правило, с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка. Но ситуация под контролем. Больше того. Сейчас практически нет сообщения между странами, из-за коронавируса закрыты границы. Так что чума из Монголии и Китая до нас не доберется.

« При этом возрастают внутренние риски завоза инфекций с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены природные очаги чумы. Министерству туризма рекомендовано информировать жителей, планирующих выезд в неблагополучные по чуме регионы», - уточняют в ведомстве.

И все же, добавим, что массового туризма в эти отдаленные горные районы западных Саян и Алтая нет, так что бояться не стоит. В Тыве к опасным территориям относятся Овюрский, Монгун-Тайгинский и Тес-Хемский районы, на Алтае – приграничный Кош-Агач. Переносчик болезни – блохи, которые могут укусить не только животных, но и человека . Поэтому местным жителям ставят прививки, это предупреждает распространение заболевания.

«Туристам, которые собираются в эти территории, необходимо провести вакцинацию против чумы за 15 -20 дней до выезда» - предупреждают эпидемиологи.

Кроме того, каждый год специалисты проводят обработку территории в районе Забайкальска, на границе с Китаем. Эпидемиологи подсчитывают грызунов, проводят исследования на чуму и дезинфекцию земли и построек в приграничных селах и на чабанских стоянках. Словом, проводят целый комплекс мер, который предупреждает заражение.

СПРАВКА «КП»

Чума – особо опасная инфекционная болезнь, возбудитель которой (Yersinia pestis) – бактерия, относящаяся к первой – наивысшей – группе опасности. Природный очаг чумы – это территория, где чумной микроб циркулирует среди носителей: диких грызунов (сурков, сусликов, песчанок, полевок) и зайцеобразных (пищух) – постоянно передаваясь от больного зверька здоровому. Возбудитель чумы способен сохраняться в природе в течение многих десятков и сотен лет.

Пути заражения человека:

в природных очагах человек заражается чумой при укусах блох (реже клещей) или тесном контакте с животными, чаще сурками (серым или монгольским – тарбаганом): при охоте, разделке тушек, приготовлении и употреблении в пищу их мяса. Поэтому запрещена охота на территории природного очага чумы на сурков, сусликов, тарбаганов, зайцев, мелких хищников (хорь, ласка).

( Информация Роспотребнадзора Бурятии).