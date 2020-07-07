2020-07-06T21:22:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июля 2020: на Ольхоне развернут отделение для пациентов с ОРВИ

Мы рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июля 2020: на Ольхоне развернут отделение для пациентов с ОРВИ.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июля 2020: на Ольхоне развернут отделение для пациентов с ОРВИ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус в Иркутске, 7 июля. Число зараженных продолжает расти, правда, одновременно растет и количество выздоровевших. Сегодня их уже более 50%. Это неплохой признак, хотя медики и встревожены увеличением количества пневмоний. Впрочем, обо всем подробнее.

Коронавирус в Иркутске, 7 июля. Статистика Яндекса - новые случаи. Фото: Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, 7 июля. Статистика Яндекса - новые случаи. Фото: Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, 7 июля: открываются новые провизорные госпитали

Об этом во время пресс-конференции сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Таких госпиталей сейчас восемь и шесть из них – в столице региона. Это жесткая необходимость.

« С марта мы зарегистрировали более пяти тысяч первичных случаев внебольничных пневмоний. За сутки выявляем до 80-100 человек. Это в 2,5 раза превышает среднегодовые показатели. В большинстве случаев у этих пациентов коронавирусная инфекция», - сказала Валентина Вобликова.

Провизорные госпитали созданы для того, чтобы лечить пациентов с пневмонией по одной схеме сразу, не дожидаясь анализа. После того, как станет известен результат проб, больных отправят либо лечиться от коронавируса, либо от обычного бактериального воспаления легких. Тянуть с лечением нельзя – в арсенале медиков не так много средств, чтобы помочь человеку справиться с вирусом.

Коронавирус в Иркутске, 7 июля: на Ольхоне планируют лечить туристов

Конечно, никто не рассчитывает, что хлынувшие на отдых на Байкал люди разом заболеют коронавирусом или заболеют вообще. Но к тому, что среди них могут оказаться заразившиеся, надо быть готовым. Именно поэтому в Хужире и Еланцах подготовили все необходимое для размещения пациентов с симптомами ОРВИ и температурой. Если потребуется, людей госпитализируют и в Иркутске.

На всякий случай «про запас» у медиков региона есть более 50% мест. Тем более, что уже несколько недель больные с легкой формой коронавируса лечатся амбулаторно. В то же время отмечается, что число бессимптомных пациентов снизилось с 80 до 60%.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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