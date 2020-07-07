2020-07-07T11:41:18+03:00
Экономика

Эксперты назвали отрасли, сотрудники которых хронически перерабатывают

Однако все минусы трудоголизма сибиряков компенсирует высокая зарплата
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Эксперты назвали отрасли, сотрудники которых хронически перерабатывают.Эксперты назвали отрасли, сотрудники которых хронически перерабатывают.Фото: Евгения ГУСЕВА
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-Как вам ваша работа? Хватает свободного времени на жизнь? А что с зарплатой?!

Эти вопросы весьма щепетильны. Увы, но как правило, если восьмичасовой рабочий день «от звонка до звонка» и без перегрузок и переработок, то свободного времени, может, и достаточно. Но его приходится занимать еще одной работой, дачей и всякими «халтурами». Ненапряжным трудом на хороший отдых и хлеб не только с постными щами, но еще и с маслом, вряд ли заработаешь. Особенно сейчас.

Лишь 57% из тех, кто ищет себе другое место, уже удалось нащупать баланс между работой и личной жизнью. Во всяком случае, по их оценкам. Понятное дело, что, проходя опрос на сайте службы поиска персонала, люди слегка приукрашивают реальность. Скрывать раздражение от постоянной сверхзанятости не стал 41%. А каждый десятый обескураживающе ответил, что времени на себя ему категорически не хватает.

Сколько времени современный человек отдает работе? Больше трети (37%) жителей региона пашут как проклятые — от 10 до 12 часов в день. Почти половина — 46% - ответили уклончиво. Им удается балансировать между 6 и 10 часами в зависимости от дополнительных нагрузок . Есть еще 11% - эти работают по 6 часов, а иногда и меньше. При этом 61% рассказал, что тратить больше времени и усилий пришлось буквально в последние месяцы.

Кому пришлось трудиться больше? Об этом упоминают две трети ответивших на вопросы из сфер добычи сырья, закупок. С ними вместе начали еще больше сил тратить на служебные дела работники банков, транспорта и перевозок. А вот возможность расслабиться ( правда, с горьким чувством и падением доходов) появилась практически у половины рабочих, представителей сферы продаж, туризма, искусства и развлечений, персонал гостиниц и ресторанов. Словом, всего того, что простаивало три месяца в коронавирус.

Но это ситуация исключительная.

-А регулярно перерабатывают более 10 часов в день работники автомобильного бизнеса (50%), гостиниц и общепита, сфер добычи сырья (45%), транспорта и логистики (41%). Наименее напряженный рабочий день у представителей науки и образования, искусства, развлечений и массмедиа, среди которых 36% в среднем тратят на работу менее 6 часов в день, - приводят собственные данные эксперты hh.ru Сибирь.

Правда, стоит отметить, что нефтяники и золотодобытчики, водители, бухгалтеры и топ-менеджеры относятся к переработкам спокойно, они — часть их привычного образа жизни. Тем более, труд в почете и хорошо оплачивается. Поэтому не жалуются и баланс между количеством времени на работу и отдых находят. А вот ИТ-специалисты и юристы — наоборот, часто заявляют о недовольстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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