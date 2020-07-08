2020-07-08T06:29:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июля: выздоровевших больше, чем больных

Мы рассказываем вам последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 июля [карта]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июля: выздоровевших больше, чем больных.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июля: выздоровевших больше, чем больных.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Коронавирус в Иркутске, 8 июля. Заражений уже около 9, 5 тысяч, и только за прошедшие сутки число больных выросло на 243. Много. Но есть и хорошая, обнадеживающая новость. За те же прошедшие сутки выписались из больниц 387 жителей региона. В результате количество выздоровевших достигло 5, 2 тысяч. То есть больше 55% заразившихся благополучно выздоровели.

Рост новых случаев коронавируса в регионе, Яндекс. Фото: Яндекс.

Рост новых случаев коронавируса в регионе, Яндекс. Фото: Яндекс.

Отдых на Байкале разрешен, заполняемость турбаз до 50%

Террасы и гостиницы открыты с ограничениями по числу посетителей

Самоизоляции для приезжих нет

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Иркутске и регионе на 8 июля.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Иркутске и регионе на 8 июля.

Коронавирус в Иркутске, 8 июля: за здоровьем туристов на Ольхоне будут следить

Такая задача поставлена перед медиками региона накануне на оперштабе. И уже подразделения врачей работают в Хужире и Еланцах, основных точках притяжения отдыхающих. При малейшем подозрении на недомогание и признаках ОРВИ туристов будут проверять доктора и оказывать помощь, чтобы не допустить вспышки заболевания.

Мы сняли ограничения с предприятий туристической отрасли. Открылись турбазы, санатории, пансионаты, базы отдыха. Люди приезжают не только из Иркутской области, но и со всей России. В местах отдыха необходимо организовать медицинские пункты, чтобы как можно скорее оказывать врачебную помощь людям в случае появления признаков болезни, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев .

Туристов на Ольхоне по-летнему много. Пока случаев выявления COVID-19 среди них не зафиксировано. В этом районе всего несколько случаев заражения.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июля.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 июля.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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