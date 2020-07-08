2020-07-08T13:06:51+03:00
Здоровье

В Бурятии начали отлов сурков и мышей для проверки их на чуму

Пока больных животных не обнаружено
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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В Бурятии начали отлов сурков и мышей для проверки их на чуму.В Бурятии начали отлов сурков и мышей для проверки их на чуму.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Эпидемиологи в Бурятии, на границе с Монголией и Китаем, начали отлов сурков и мышей. Задача - проверить грызунов на возбудителя чумы. Пока, по результатам всех исследований 2020 года, зараженных животных не обнаружено Напомним, профилактика чумы важна для Бурятии, потому что рядом, в аймаках Монголии, находятся природные очаги этого заболевания. И в соседней стране периодически фиксируют это заболевание, в основном связанное с местной традицией есть сырое мясо и внутренности сурка. Напомним, на днях Монголия сообщила, что на западе страны зарегистрировано два случая бубонной чумы. Потом такой же диагноз оказался и у жителя Китая.

В Роспотребнадзоре Бурятии отмечают, что сейчас, когда границы России закрыты, отсутствуют риски завоза на территорию республики особо опасных болезней из-за границы.

- Но при этом возрастают внутренние риски завоза инфекций с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены природные очаги чумы", - отмечают в ведомстве. Туристов также предупреждают об опасности.

Территории, о которых идет речь - это горные массивы Западного Саяна и Горного Алтая, посещаемые в основном альпинистами. Массового туризма в Кош-Агач и Барун-Тайгу нет. Местным жителям ставят прививки, их рекомендуют и путешественникам. В Забайкалье, на границе с Китаем, постоянно идет обработка местности и отлов сурков для проверки на инфекцию. Опасного не замечено.

В Бурятии постоянно готовят медиков к возможности появления опасной инфекцией. В Иркутске работает Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока, который, прежде всего, и организует профилактику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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