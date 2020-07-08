Прием детского стоматолога в Иркутске — отзывы, фото, телефоны, адреса с рейтингом, отзывами и фотографиями

Беречь зубы необходимо с самого раннего возраста - это известно каждому внимательному родителю. Избежать регулярных посещений стоматолога не удается практически никому. Визит к зубному врачу может стать для ребенка серьезным стрессом, а может - ни капли не страшным, и даже интересным событием. Все дело в том, насколько внимательно родители подойдут к выбору клиники и врача для своего малыша.

Человек с красивой открытой улыбкой, ровными здоровыми зубами всегда будет более привлекателен, заметен и в целом более успешен. Так что, выбирая детскую стоматологию, мы, родители, не просто заботимся о здоровье зубов своего малыша - мы во многом определяем его будущее.

Не секрет, что в муниципальных клиниках, обслуживающих юных иркутян по полису ОМС, можно получить только самый необходимый минимум стоматологического лечения. К качеству используемого пломбировочного материала, анестетиков и лекарств тоже могут быть вопросы. Но самое неприятное - работая со сплошным потоком пациентов, врачи просто не имеют возможности отнестись к каждому ребенку внимательно и бережно. Полученные в результате психологические травмы и непреодолимый страх перед стоматологическим креслом зачастую сохраняются на всю жизнь.

Избежать подобных проблем просто - достаточно обратиться в семейную стоматологию Иркутск Кристалл. Эта клиника отлично известна горожанам, судя по тому, что в сети несложно найти о ней множество самых положительных отзывов. Опытные специалисты во всех областях детской и подростковой стоматологии ведут прием детей от года и подростков до 16-18 лет.

Детская стоматология Иркутск Кристалл предлагает детям все виды современной стоматологической помощи. Недавно проведенная модернизация кабинетов и установка самого современного профильного оборудования позволяет докторам решать любые проблемы маленьких пациентов. В этом несложно убедиться: отзывы, фото, телефоны, адреса с рейтингом - все доступно в сети.

В кабинетах клиники появились немецкие стоматологические комплексы Sirona Dental. Производитель этой техники - лидер в разработке безопасных и инновационных технологий лечения. Новые комплексы - это максимум удобства для юного пациента, и все возможности для ювелирно-точной работы врача. К примеру, пользуясь новым оборудованием, доктор может обнаружить кариес буквально в самом зачатке и провести необходимое лечение, даже не прибегая к использованию бормашины.

А лечить кариес молочных зубов нужно обязательно! Преждевременная потеря молочных зубов чревата серьезными проблемами в будущем: нарушится прикус, закрепятся дефекты дикции, изменится форма зубного ряда. Врачи Кристалла крайне внимательны к проблемам молочных зубов своих юных пациентов, и потому коррекция прикуса в подростковом возрасте им обычно не нужна.

Именно в Кристалле предлагают лечение детских зубов под седацией - это безопасная современная альтернатива общему наркозу. Вдохнув через носовую маску специальную смесь газов, ребенок полностью расслабляется и успокаивается, но при этом остается в сознании. Никакого стресса, страха, нервозности - особенно это важно для впечатлительных малышей. Под седацией можно пролечить сразу все проблемные зубки, качество лечения будет на порядок выше - ведь врачу не нужно будет успокаивать маленького непоседу. И учтите, что седация особенно показана ослабленным, часто простужающимся малышам, детям с неврологическими и иными проблемами.

Детская стоматология Кристалл действительно удобна для маленьких пациентов и родителей: их психологический комфорт - главный приоритет здесь. Здесь и игрушки, и любимые мультики, и внимательный доброжелательный персонал. А каждый врач Кристалла - настоящий детский психолог, который подбодрит, успокоит и рассмешит стеснительного или испуганного малыша. Если у ребенка уже сформировался стойкий негатив по отношению к лечению зубов, он боится и плачет навзрыд - приводите его именно в Кристалл. По отзывам многих родителей, именно здесь удалось исправить эту печальную ситуацию.

Выбирая лучшее для своего ребенка, мы изучаем отзывы, рейтинги и т.п. - и все равно выбираем сердцем. Приходя в Кристалл даже с самыми серьезными проблемами, вы можете быть уверены - завтра все изменится к лучшему. Опытные и внимательные доктора клиники сделают для этого все возможное.

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