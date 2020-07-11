Где сибирякам найти работу с зарплатой больше 100 тысяч: вакансии для водителей, врачей, поваров и инженеров

«Эх, мне бы такую работу, чтобы еще и деньги платили! И не копейки, а побольше», - так многие думают. Но ничего не ищут, будучи уверены, что средняя зарплата по региону в 46 тысяч рублей -это все фантазии. Но однако, нет, это реальность. Сейчас в регионе только через официальный портал Минтруда ищут 38 тысяч человек на самую разную работу и зарплату. Есть и очень высокооплачиваемые вакансии. А ведь еще и служба HeadHanter ищет специалистов!

Первое место в рейтинге заняла вакансия руководителя представительства научно-промышленной группы.

«Развитие филиала, управление командой менеджеров; проектные продажи нефтегазового, электротехнического оборудования; взаимодействие с генеральными подрядчиками, проектными институтами, заказчиками; расширение географии поставок – основные обязанности руководителя представительства, выполняя их можно зарабатывать от 300 тысяч рублей», - рассказывает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Ммм...Это, конечно, круто, но работа требует навыков, которые потянет не каждый профессионал в этой сфере? Поэтому такая и зарплата. Однако это отнюдь не значит, что все высокооплачиваемые специальности предназначены для руководителей. Хотя, конечно, многие из них — это работа вахтой, два месяца на севере, полтора дома.

« Большинство актуальных вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей открыты компаниями из строительной, добывающей отраслей или перевозок. Что до профессиональной принадлежности, то сегодня столь высокий уровень заработных плат обычно предлагают в строительстве, продажах и транспорте, - уточняют аналитики HeadHanter.

Но не только! Огромный спрос на медиков, даже без опыта работы. И совсем не обязательно на вахту, отвечать за здравпункт ( хотя такая возможность есть и выпускать шоферов в рейс дипломированный фельдшер может за 120 тысяч рублей в месяц). Очень много специалистов нужны в Братске, Вихоревке и Тулуне, а условия, которые им предлагают, представители других профессий сочтут сказочными. Но это реальность.

Итак. Начнем с того, что зарплату врачу с сертификатом предлагают от 80 до 130 тысяч. Это в зависимости от профессии. А высокая сумма складывается с учетом северных и разных других доплат. Дальше. Детсад, оплачиваемая аренда или служебное жилье, оплата коммуналки, подъемные для молодого врача в 100-150 тысяч. Есть еще и оплата льготного проезда в отпуск, правда, не каждый год. Это все «сверху». Поскольку терапевты, кардиологи, неврологи и онкологи способны занять половину топа самых высокооплачиваемых дефицитных специальностей, просто отметим, что потребность в таких кадрах есть.

Топ-20 самых «дорогих» актуальных вакансий в Иркутске

1 Руководитель представительства от 300 тысяч руб.

2. Начальник золотоизвлекательной фабрики от 250 тысяч рублей

3 Кладовщик 236 тысяч рублей

4 Трелевочник, моторист 220 тысяч рублей

5 Главный геолог, замглавного геолога от 200 тысяч рублей.

6 Водитель категории Е до 200 тысяч рублей

7. Машинист крана до 200 тысяч рублей

8. Начальник подземного горного участка от 180 тысяч рублей

9. Мастер ( супервайзер) буровой от 180 тысяч рублей

10 Начальник строительного участка от 150 до 250 тысяч рублей

11 Капитан до 180 тысяч рублей

12 Ведущий инженер от 130 тысяч рублей

13 Заведующая столовой 135 тысяч рублей

14 Врач-кардиолог 130 тысяч рублей

15 Директор завода 130 тысяч рублей

16 Геодезист 110 тысяч рублей

17 Гидрогеолог 105 тысяч рублей

18 Асфальтобетонщик от 100 тысяч рублей

19 Вальщик леса от 100 тысяч рублей

20. Врачи 80-120 тысяч рублей.