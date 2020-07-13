2020-07-13T04:43:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июля: в опасную зону попал Ангарск

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июля: в опасную зону попал Ангарск.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 июля: в опасную зону попал Ангарск.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус в Иркутске, 13 июля. Количество заразившихся с начала пандемии - около 10, 5 тысяч человек. Примерно столько же в Красноярске. Уже завтра- послезавтра Иркутская область обойдет соседний край по числу больных - количество случаев заражения нарастает вдвое быстрее, а темпы роста COVID 19 на Енисее снизились. В то же время Приангарье по этому показателю последние две недели держится в топе регионов России, попадая и в топ по числу выздоровевших.

Коронавирус в Иркутске, статистика Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, статистика Яндекса.

Туризм: открыт, турбазы работают

Самоизоляция для приезжих: не нужна

Самоизоляция для вахты: не нужна, в том случае, если работник уже переболел или имеет антитела

Террасы и летние кафе: открыты

Шейпинг -клубы: открыты

Зоопарки: открыты

Музеи: открыты

(Все работает с ограничениями по числу посетителей)

Коронавирус в Иркутске, 13 июля: Иркутск остается эпицентром COVID-19

Половина случаев коронавируса в регионе на 13 июля - из Иркутска. Областной центр еще в апреле стал основной зоной, где распространяется COVID-19 после того, как очагов заболевания стало слишком много, чтобы была возможность отследить все контакты. Медики не раз отмечали, что в столице региона на первом месте путь передачи вируса в магазинах, в транспорте, то есть при обычных бытовых контактах. В это время большинство населения, несмотря на действие указа, маску в общественных местах игнорируют. И зараженность территории продолжает расти, уже в ближайшие дни число зарегистрированных COVID-19 выйдет на уровень 5, 5 тысяч. И все-таки ситуация улучшается - около половины заразившихся выздоровели.

В других территориях "красной зоны" ( именно этим цветом выделены районы, где много случаев вируса) ситуация гораздо лучше. Так, от коронавируса к 13 июля уже выздоровели 95% вахтовиков и жителей Усть-Кута, сезонные рабочие, перенеся болезнь, могут приезжать второй раз на работу, минуя карантин. Похожая ситуация в Бодайбо - 84% и даже в Братске, который начал болеть позднее большинства других территорий -81%.

В опасную зону включен Ангарск, где заболеваемость перешагнула порог 400 случаев. Здесь выздоровело чуть меньше 50% и ситуация с коронавирусом на 13 июля остается, как и в Иркутске, весьма тревожной. Самый низкий процент выздоровевших ( из числа территорий, где много больных, а здесь их под 300) в Эхирит-Булагатском районе - около 35%.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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