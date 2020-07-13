Иркутская энергосбытовая компания расширяет возможности дистанционного обслуживания

Иркутская энергосбытовая компания запустила новую услугу в «Личном кабинете» на своем сайте. Клиенты могут сделать акт взаиморасчетов, не выходя из дома.

Акт сверки платежей – это документ, в котором отображается состояние взаиморасчетов между сбытовой компанией и физическим лицом (клиентом компании) за определенный период. В таком акте отображаются задолженность клиента за потребленные коммунальные ресурсы и поступившая оплата. Чаще всего акт сверки необходим жителям региона при покупке/продаже недвижимости.

Для получения документа необходимо в «Личном кабинете» выбрать вкладку «Дополнительные услуги», далее - «Акт сверки». После этого необходимо ввести свои данные и указать период, за который необходимы данные. Документ в электронном виде будет отправлен на указанный адрес электронной почты. Новая услуга доступна клиентам «Иркутскэнергосбыта», зарегистрировавшимся в «Личном кабинете» на сайте компании. Первый раз для входа необходим номер счета/договора – это логин, пароль – фамилия (есть возможность сменить пароль в настройках «Личного кабинета»).

На правах рекламы.