Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 июля: откроют ли рестораны

Коронавирус в Иркутске, 14 июля. Заразившихся с начала апреля около 10, 5 тысяч. Но в больницах находятся сегодня только 1, 5 тысячи. Чуть меньше трех тысяч лечатся дома. А больше шести тысяч выздоровели. На оперштабе региона дали оценку –это около 57%. Рассказываем подробнее.

Новые случаи коронавируса в Иркутске. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 14 июля: показатель на 100 тысяч населения – четвертый в Сибири

Накануне сообщено, что показатель заболевших на сто тысяч населения составляет 438,9. В семи территориях области наблюдается превышение среднеобластных значений. Это Бодайбинский, Усть-Кутский, Эхирит-Булагатский, Куйтунский, Иркутский районы, а также Иркутск и Свирск. При этом отметим, что в двух первых из названных, северных городах, COVID-19 уже фактически сошел на нет.

Любопытные данные аналитиков информационного центра по мониторингу коронавируса ( уточним, что они опирались на данные предыдущего дня, когда и число больных, и показатель распространенности инфекции были поменьше – 427, 9. Тем не менее, оказалось, что темп прироста инфекции за прошедшую неделю немного, но снизился!

Что еще важно отметить? Несмотря ни на что, мы на четвертой позиции. Впереди Тыва, здесь на 100 тысяч населения больны 1700, это очень много. А также – горный Алтай и Хакасия Кузбасс болеет меньше других регионов.

СФО: статистика ИЦК

Коронавирус в Иркутске, 14 июля: открыть ли рестораны

На ближайшем заседании санитарно – эпидемической комиссии будет решаться, открывать помещения ресторанов и гостиниц, или все-таки пока не стоит. Если от этого придется отказаться, то их хозяевам оформят помощь.

- Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни. С 3 июля разрешили работу фитнес-клубам и спортивным центрам. Прошу обратить особое внимание: по рекомендации Роспотребнадзора фитнес-залы не имеют права сейчас работать с полной загрузкой. Поэтому обращаюсь еще раз к их руководителям: предельно внимательно относиться к своим клиентам! Мы продолжаем проводить все контрольные мероприятия в отношении организаций, которые уже открылись и начали свою деятельность, - подчеркнул глава региона, - отметил глава региона Игорь Кобзев. .

Он также сказал, что возвращающиеся из-за границы в обязательном порядке проходят двухнедельную самоизоляцию, а также все необходимые обследования на коронавирус.

Это последние новости о коронавирусе на 14 июля в Иркутске.