Пляжный волейбол в Иркутске: польза, где играть, есть ли школы, насколько развит этот вид спорта в регионе

Покидать друг другу мяч на песке у воды, собравшись в круг или через сетку, - для многих сибиряков это уже значит поиграть в волейбол на пляже. На самом же деле это отдельный вид спорта, представленный как на Олимпийских играх, так и на чемпионатах мира.

Пляжный волейбол в Иркутске: сколько игроков, такое и поле

От классического волейбола пляжный отличается меньшими размерами поля, да и количество сетов (всего три. - Прим. авт.) уступает. Правила и составы команд тоже куда скромнее: c каждой стороны сетки всего два человека. Получается, своеобразный дуэт спортсменов. И, конечно, играют на песке, в специализированных носках или босыми. Сразу скажем, в Приангарье такой вид активности несильно развит.

- В городе мало секций, но очень много любителей, которые тренируются, - рассказали «КП» в Федерации волейбола Иркутской области. - Летом, как правило, все открытые площадки заняты спортсменами. Проводятся соревнования - детские, а также турниры среди ветеранов.

Пляжный волейбол в Иркутске: приходится и вот такие кульбиты выделыватьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больший упор в регионе делается, конечно, на классический волейбол. Просто потому, что для него есть залы, а для пляжного - нет. А лето в регионе, сами знаете, короткое. Тем не менее даже в таких условиях вырастают звездочки. Соревнования проводятся ежегодно. Так, в прошлом году воспитанники спортивной ангарской школы «Ермак» Данил Лукашин и Матвей Махонькин завоевали первые места на первенстве сначала Иркутской области, потом Сибирского федерального округа. Ребята получили путевку на всероссийский турнир. На первенстве России по пляжному волейболу подростки дошли до четвертьфинала и заняли 5-е место.

- Для занятий мы отбираем ребят из тех, кто ходит в течение года на классику, - рассказывает тренер по волейболу Алексей Ржанов. - Если видим желание у ребенка, то начинаем с ним тренировки.

Пляжный волейбол в Иркутске: выносливость на порядок выше

Конечно, занятия пляжным волейболом полезны наравне с другими видами спорта. В первую очередь – для суставов. Во время игры делается много наклонов, прыжков, выпадов, размашистых движений, что также укрепляет мышцы и связки. Чтобы играть, нужно и высоко прыгать, и мгновенно менять направление и скорость движения, и быть ловким. А это только плюс для сердца и сосудов.

- Наши спортсмены более выносливые, - отмечает тренер СШОР "Ангара" Алексей Ржанов. – Ведь им приходится играть в жару да на горячем песке. К тому же в команде всего два человека, нагрузка увеличивается. Здесь каждый должен уметь и блокировать, и забивать, и отдавать пасы.

Кстати, во время игры движения спортсменов не такие, как в классике: другая «почва» под ногами, меняется специфика подач, разбег. Поэтому при переходе в начале лета необходима перестройка. Ее не было бы, если б в регионе существовал специальный зал.

- Строительство крытого корта для пляжных видов – волейбола, футбола - смогло бы стать прорывом в развитии этих олимпийских видов спорта в нашем регионе, дало бы старт формированию детской спортивной школы, привлекло бы внимание профессионалов со всей Сибири, - считает Алексей Ржанов.

Пляжный волейбол в Иркутске: отличная идея для отдыхаФото: Алексей БУЛАТОВ

Пляжный волейбол в Иркутске: для взрослых и детей

Именно из-за отсутствия инфраструктуры среди взрослых профессионалов в этом виде спорта в Иркутске нет. Зато много любителей. Для них, между прочим, организуют в регионе платные спортивные лагеря. Приезжая туда, поклонники активного отдыха тренируются под руководством тренера. Там же проводятся турниры-междусобойчики.

Заниматься пляжным волейболом рекомендуют с 9 лет. Огромных затрат не требуется. На первых порах хватит и простой спортивной формы, впоследствии можно приобрести специальный комплект - майку с шортами или купальник.

НА ЗАМЕТКУ!

Пляжный волейбол в Иркутске: где играть

- бул. Гагарина, 11 (возле ресторана «Нежный бульдог»);

- о. Юность, рядом с теннисным кортом;

- пос. имени Горького (Селиваниха), берег реки Иркут;

- три площадки в спортпарке «Поляна», ул. Старокузьмихинская, 37/3;

- площадка на пляже Якоби.

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