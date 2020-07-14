Где в Сибири жить дешевле: как в Иркутской области изменились цены

Хозяйкам не угодишь. Недовольны. Несмотря на все усилия властей и фиксированную цену на целый ряд продуктов, все равно стоимость корзинки меняется. Хотя бы и на клубнику на базаре. Но статистика беспристрастна. Каждый неделю она фиксирует цены в одних и тех же магазинах и на рынках. Что в результате? Мы сравнили по данным Росстата, во сколько обходится набор основных продуктов в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Чите и Новосибирске.

За мясом в Читу

Самая дешевая свинина обнаружилась в Бурятии. На рынках Улан-Удэ ее продают по 256 рублей 44 копейки. А, например, в Иркутске она стоит уже 307 рублей 28 копеек за килограмм. Жителям Читы дешевле всего из соседних городов обходится говядина – 330 рублей 48 копеек. На втором месте – Новосибирск, сюда мясо доставляют из всей округи. Животноводы Бурятии и Иркутской области немного, но задирают цену, торгуют по 350 и 353 рубля. А дороже всего для любителей наваристых супов жить в Красноярском крае, здесь стоимость хорошего куска обойдется в 359 рублей 39 копеек за кило. У иркутских хозяек какая-никакая экономия выходит.

К слову, в среднем в Сибири мясо недешево обходится. Если не брать в учет забайкальские территории, то меньшую цену дает рынок Кызыла – около 320 рублей, а большую – Томска, здесь говядина по 368 рублей 55 копеек.

Самый недорогой бутерброд с маслом - в Омске

Хорошее сливочное масло дешево стоить не может. Но, чем больше выбор, тем меньше цены и разная жирность. Самое дорогое в округе масло – в Бурятии. Соседям килограмм для бутербродов обходится в 775 рублей 45 копеек, а жителям Иркутской области – в 705 рублей 68 копеек. Чем дальше на запад, тем больше молочных дойных буренок и ниже цены – в Красноярске – 654 рубля 48 копеек, в Новосибирске уже около 628 рублей. А самый дешевый в Сибири бутерброд сделают в Омске – здесь масло не стоит и 480 рублей за кг.

С молоком та же история. Для жителей Омска средняя цена 49 рублей, а вот в Новосибирске уже около 58 рублей, в Иркутске 59 .В Чите стоимость полезного напитка доходит до 76 рублей за литр. Чувствуете разницу?

Ждем свежего урожая

С овощами все непросто. До массового урожая еще немного надо подождать, пока тепличные продукты и привозные из Средней Азии и Китая . И тут, надо сказать, жителям Иркутска грех жаловаться. Средняя цена на огурцы в 90 рублей 21 копейку – она же и самая доступная среди всех ближайших городов. В Новосибирске цены еще ниже – 72 рубля, но он далеко. Сравнимые с нашими цены в Красноярске, там 96 рублей за те же самые зеленые плоды для салата, а в Улан-Удэ – уже 104, 5 рубля.

Похожая история и с помидорами, но здесь в пользу Красноярска. В столице соседнего края зафиксирована цена в 122 рубля, тогда как в Приангарье – 142. Но чем дальше на восток – тем дороже. В Улан-Удэ уже 150, а в Чите – 162 рубля. В Новосибирске, и тут мы не сомневаемся уже, жизнь дешевле по всем параметрам, и даже томаты всего 97 рублей за кило.

Вот так. Если посмотреть на цены «со своей колокольни», то у нас все дорого. Если сравнить с соседними регионами Сибири, выясняется, что местным производителям еще удается удерживать цены.