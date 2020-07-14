Имплантация зубов в Иркутске: фото до и после, цены и отзывы, стоимость установки зубных имплантов

Имплантация зубов в Иркутске, постановка дентальных имплантов - лучший на сегодняшний день способ восстановить зубной ряд. Импланты неотличимы от здоровых собственных зубов ни по виду, ни по ощущениям. После их установки не нужно придерживаться никаких ограничений в питании: импланты полноценно выполняют свою жевательную функцию. После имплантации не нарушается физиологичная нагрузка на челюсти, то есть сохраняется прочность челюстной кости и подвижность челюстного сустава, восстанавливается нормальный овал лица, уходит ощущение постоянного дискомфорта во рту. При этом срок службы современных качественных имплантов намного, буквально на порядок, больше, чем у самых лучших зубных протезов.

Так что неудивительно, что имплантация зубов Иркутск давно стала востребованной услугой. Однако вопросов у людей, раздумывающих о постановке имплантов, немало. Их интересуют все детали: фото до и после, цены и отзывы, стоимость установки зубных имплантов.

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Многие иркутяне знают: если в прочих клиниках доктора не берутся за лечение/восстановление зуба или постановку импланта, нужно идти именно в DI-Clinic.

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3D изображения моделируемого зубного ряда врач обязательно показывает пациенту. Но все же Вас интересует, как будет выглядеть ваша улыбка после постановки импланта? Фото до и после имплантации тоже покажет врач, к которому вы придете на прием. Это действительно впечатляет - ровные зубы, красивая открытая улыбка буквально преображает человека. При подготовке к имплантации в иркутской стоматологии с пациентом обязательно будет работать команда врачей: терапевт, ортопед, ортодонт, хирург. Это обычная практика хорошей клиники - перед постановкой импланта все имеющиеся проблемы в ротовой полости должны быть устранены.

При лечении кариеса или зубных каналов в DI-Clinic используется уникальный дентальный микроскоп CarlZeiss (Германия). Мощная оптика дает увеличение рабочего поля в 20-40 раз, позволяя врачу работать не вслепую, а ювелирно-точно. Пролеченные под микроскопом зубные каналы пломбируются специальными материалами. Такой зуб будет стоять десятилетиями без рецидивов воспалений, что и подтверждают отзывы пациентов клиники.

В DI-Clinic постановка имплантов проводятся специально оборудованном хирургическом операционном кабинете. Здесь имеется все необходимое для проведения высокотехнологичных вмешательств, включая набор оборудования для общей анестезии. Однако имплантация в подавляющем большинстве случаев проводится просто под местным обезболиванием, и его совершенно достаточно. По отзывам пациентов, боли и неприятных ощущений в ходе имплантации просто нет.

Стоимость установки имплантов - вопрос, который интересует многих. В DI-Clinic вы сразу получите точную информацию на этот счет. Итоговая цифра будет зависеть от многих факторов: стоимости самого импланта, формирователя десны и коронки, методики имплантации, сложности предстоящей операции. Хирурги клиники работают с имплант-системами только от лучших мировых производителей. Такие импланты приживаются со стопроцентной гарантией, к тому же на системы класса «Элит» производители дают пожизненную гарантию. Импланты, как показывает реальный опыт, стоят десятилетиями, не требуя никакой коррекции и замены, в отличие от самых дорогостоящих зубных протезов, мостов и коронок.

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Контакты Стоматология Иркутск– помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

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