Когда иркутяне смогут получить результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Массовое исследование на антитела к коронавирусу подходит к концу в Иркутской области. Напомним, наш регион попал в список 22 регионов страны, где проходит тестирование по оценке иммунитета к COVID-19. В Приангарье результаты исследует Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Для этого, нужно было с 22 по 29 июня должны заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора и выслать ее на электронный адрес ведомства.

Всего в исследовании приняли участие 2688 человек. Больше всего желающих оказалось в Иркутске – 1517. Это и понятно, ведь в столице Приангарья наибольшее количество зараженных в области. По 300 человек прошли тестирование братчан из Братска и Ангарска. Также проверили жителей Усть-Илимска, Саянска, Шелехова, Бодайбо и других городов. При этом желающих было гораздо больше.

– За неделю поступило более 5000 анкет от желающих принять участие в исследовании, – рассказал директор противочумного института профессор Сергей Балахонов. – Но количество участников было определено пропорционально численности населения городов. Также принималось во внимание напряженность инфекционного процесса по COVID -19 на конкретной территории. Что касается возраста участников, то мы захватили 7 групп – от 1 года до 70 лет и старше.

Специалистам института теперь приходиться работать в круглосуточном режиме. Благодаря этому удалось быстро провести анализы всех отобранных проб. Кстати, исследования проводились на тест-системах Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии в Московской области. За достоверность результатов, по словам специалистов можно не беспокоиться. Ведь пробы, показавшие положительные или сомнительные результаты, тестировали повторно с другими тест-системами.

Теперь всю информацию тщательно обработают, а протоколы лабораторных исследований, полученные в институте, а также в других 22 городах, суммарно проанализируют НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге и в Федеральной службе Роспотребнадзора. По результатам анализов сформируют прогнозы развития эпидемиологической обстановки в регионе и рекомендации по дальнейшей профилактики. Ну а теперь о том, когда участники проверки из Иркутской области смогут получить результаты тестирования.

– Результаты своего анализа можно получить в поликлинике по месту жительства или по месту забора крови, - заключает Сергей Балахонов. - Через 2 недели после завершения исследования, то есть после 17 июля.

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