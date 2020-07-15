2020-07-15T05:31:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июля: культурная жизнь горожан понемногу возобновляется

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 15 июля
Мария КНЯЗЕВА
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июля: культурная жизнь горожан понемногу возобновляетсяКоронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июля: культурная жизнь горожан понемногу возобновляется
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Коронавирус в Иркутске, 15 июля. Количество случаев заражения продолжает расти. Радует, что растет и число выздоровевших. Их уже больше половины.

Коронавирус в Иркутске, 15 июля: статистика на утро

Новых случаев заражения – 196;

Общее число заболевших – 10 881;

За сутки из больниц выписали – 303;

Общее число вылеченных – 6 469;

Общее количество жертв пандемии - 152. Из них 85 умерли от коронавируса, причиной смерти еще 67 стали иные тяжелые болезни.

Новые случаи заражения. Данные Яндекса

Новые случаи заражения. Данные Яндекса

Коронавирус, 15 июля: оживает культурная жизнь

В Иркутске уже открыта Галерея современного искусства, а накануне об открытии одного из филиалов Иркутского художественного музея – Галереи сибирского искусства - сообщили его сотрудники. Однако, посещение, как и рекомендовано санитарными правилами, будет только по предварительной записи. Так что культурные выходы теперь нужно планировать заранее.

«В галерее будут проводить индивидуальные экскурсии и групповые с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5–2 метра», - сообщает пресс-служба музея. – «Все без исключения посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.). Посетители без масок к осмотру экспозиций допускаться не будут».

Коронавирус в Иркутске, 15 июля: что уже открыли

В Иркутской области стал доступен туризм, открыли часть турбаз, можно ездить уже и в соседнюю Бурятию – в Аршан или Жемчуг.

Приезжим из других регионов на Байкал также не нужно будет изолироваться на две недели. В Приангарье работают террасы и летние кафе.

С начала этого месяца возобновили работу и фитнес-клубы. Теперь заниматься спортом можно не только на улице, но и любимом зале. Количество одновременно занимающихся в помещении также ограничено.

С детьми теперь можно сходить в зоопарк. Они открыли свои двери с 5 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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