Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июля: культурная жизнь горожан понемногу возобновляется
Коронавирус в Иркутске, 15 июля. Количество случаев заражения продолжает расти. Радует, что растет и число выздоровевших. Их уже больше половины.
Коронавирус в Иркутске, 15 июля: статистика на утро
Новых случаев заражения – 196;
Общее число заболевших – 10 881;
За сутки из больниц выписали – 303;
Общее число вылеченных – 6 469;
Общее количество жертв пандемии - 152. Из них 85 умерли от коронавируса, причиной смерти еще 67 стали иные тяжелые болезни.
Новые случаи заражения. Данные Яндекса
Коронавирус, 15 июля: оживает культурная жизнь
В Иркутске уже открыта Галерея современного искусства, а накануне об открытии одного из филиалов Иркутского художественного музея – Галереи сибирского искусства - сообщили его сотрудники. Однако, посещение, как и рекомендовано санитарными правилами, будет только по предварительной записи. Так что культурные выходы теперь нужно планировать заранее.
«В галерее будут проводить индивидуальные экскурсии и групповые с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5–2 метра», - сообщает пресс-служба музея. – «Все без исключения посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.). Посетители без масок к осмотру экспозиций допускаться не будут».
Коронавирус в Иркутске, 15 июля: что уже открыли
В Иркутской области стал доступен туризм, открыли часть турбаз, можно ездить уже и в соседнюю Бурятию – в Аршан или Жемчуг.
Приезжим из других регионов на Байкал также не нужно будет изолироваться на две недели. В Приангарье работают террасы и летние кафе.
С начала этого месяца возобновили работу и фитнес-клубы. Теперь заниматься спортом можно не только на улице, но и любимом зале. Количество одновременно занимающихся в помещении также ограничено.
С детьми теперь можно сходить в зоопарк. Они открыли свои двери с 5 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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