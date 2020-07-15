День металлурга:«Полюс Вернинское» встречает праздник с новыми достижениями

Каждое третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. Это праздник не только доменщиков, сталеваров, литейщиков и кузнецов, но и золотопромышленников, которые добывают золотоносную руду и производят драгоценный металл. Одним из таких предприятий является «Полюс Вернинское». Оно работает в Бодайбинском районе Иркутской области.

Прорывные проекты

Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

Компания «Полюс» начала освоение Вернинского золоторудного месторождения в 2007 году и запустила ЗИФ в декабре 2011-го. Переработка руды ведется методами гравитационной концентрации, флотации и сорбционного выщелачивания.

Сегодня ключевой стратегический проект развития компании «Полюс Вернинское» - увеличение производительности золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) до 3,5 млн тонн руды в год. Суть проекта - с минимальными капитальными затратами произвести расшивку ряда узких мест на переделах дробления, измельчения, флотации, гравитационного обогащения и сорбционного выщелачивания, что позволит обеспечить рост производительности фабрики на 20%. При этом, повышая производительность, «Полюс Вернинское» ставит перед собой агрессивные планы по увеличению показателя извлечения на 0,3 п.п. Завершение проекта запланировано на II квартал 2021 года.

Грядущее расширение фабрики уже не первое. В 2013-м был реализован первый проект увеличения ее мощности. В результате производительность ЗИФ увеличена с 1,8 млн тонн до 2,2 млн тонн руды в год.

В 2016 году был реализован проект по увеличению мощности фабрики до 2,5 млн тонн руды в год. Это стало возможным благодаря обновлению насосного парка и оборудования мелкого дробления.

В 2017 году стартовал проект Mine-to-Mill. За счет организационных мероприятий, модернизации отдельных узлов в совокупности с реализацией мероприятий ТОП (тотальная оптимизации производства) производительность фабрики была увеличена еще на 18% - до 2,95 млн тонн руды в год.

Реализация части мероприятий в рамках стратегического проекта увеличения производительности ЗИФ до 3,5 млн тонн руды в год обеспечила к настоящему моменту увеличение производительности ЗИФ до 3,2 млн тонн.

По сути, всего за несколько лет коллективу «Вернинского» за счет внедрения инноваций удалось увеличить производительность фабрики до уровня выше проектного, подтвердив статус одного из самых современных золотодобывающих предприятий России.

Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

Сегодня «Полюс Вернинское» - флагман добычи золота в Бодайбинского района Иркутской области. А Вернинский горно-обогатительный комбинат является одним из самых технически совершенных предприятий золотодобывающей отрасли России. При этом компания не останавливается на достигнутом результате, постоянно совершенствует производственный процесс и улучшает условия труда для своих сотрудников, делая их более комфортными.

Лидер отрасли

Управляющий директор компании "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.

«Вернинское» год от года наращивает производительность. На него приходится 9% от общего объема добычи «Полюса». В 2019 году компания «Полюс Вернинское» произвела 7,9 тонн золота в сплаве Доре. Это исторический рекорд для рудных предприятий Иркутской области.

- Каждая досрочно выпущенная тонна золота - это новый уровень профессиональной планки и шаг в развитии нашей компании! Мастерство, командный дух, целеустремленность и воля к победе помогают нам добиваться наивысших результатов, – подчеркнул управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. – Усилия каждого сотрудника предприятия, как камень в фундаменте, прочно заложены в этом достижении. Я благодарен всем за старательный и кропотливый труд, а также ответственный и творческий подход к делу. Мы развиваемся. Наша команда идет вперед и успешно справляется с новыми, все более сложными задачами. Мы внедряем и используем передовые технологии золотодобычи, создаем и обеспечиваем высокий уровень безопасности труда. Мы успешно продолжаем идти по пути бережливого производства, оптимизируя, совершенствуя и получая высокий результат!

Высокие результаты производства золота достигаются не только за счет грамотной и слаженной работы всех подразделений Вернинского ГОКа, но и благодаря внедрению целого комплекса мероприятий по повышению эффективности производственных процессов, а также модернизации оборудования, что, в свою очередь, приводит к росту объемов переработки руды и повышению уровня извлечения золота.

Среди факторов поступательного роста также совершенствование технологических процессов, сокращение сроков проведения ремонтных работ с одновременным улучшением качества их исполнения, увеличение часовой производительности золотоизвлекательной фабрики и многое другое.

Объемы добычи руды на «Вернинском», ее переработка, извлечение и выпуск золота стабильно увеличиваются. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней растут. Коллектив компании ставит новые рекорды и в который раз перевыполняет годовую производственную программу.

В 2019 году «Полюс Вернинское» отметили за успехи в развитии производственной системы «Полюса». Аудиторы компании Ernst & Young выставили золотодобывающему предприятию оценку 4,9 при плановом показателе 4,5. Наибольшего успеха добилась золотоизвлекательная фабрика, у нее максимальный показатель - 5. Подразделение КАОН (колонна автотранспорта общего назначения) получило 4,92 балла, а участок «Западный» - 4,91.

- Чтобы получить такую оценку, нашим коллективом была проделана большая работа, - сказал Игорь Цукуров. - Мы продолжим внедрение таких инструментов, как «Бережливое производство», «Шесть сигм», ТРИЗ. Впереди у нас стоят большие цели, и я уверен, что наш коллектив в 2020 году сделает новый шаг в развитии производственной системы.

КОНКРЕТНО

История в фактах и цифрах

1974 год - открытие месторождения.

2005 год - ООО «Ленская золоторудная компания» (дочернее предприятие ЗАО «Полюс») выкупило лицензии на право пользования недрами на месторождениях Вернинское и «Первенец».

2010 - 2011 - ведется строительство основных объектов инфраструктуры Вернинского ГОКа.

Июнь 2010 года - получено разрешение на ввод в эксплуатацию карьера, добыто 259 тыс. тонн руды.

30 декабря 2011 года – запущена в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика.

2019 год – произведено 7,9 тонны золота Доре. Объем переработанной руды превысил 3 млн тонн.