«Верхнечонскнефтегаз»: Прогрессивное предприятие - добросовестный труд

Главный механик «Верхнечонскнефтегаза» отмечен благодарностью Минэнерго РФ за многолетний и добросовестный труд. Владимир Воробьев уверен, что вне нефтяной отрасли не смог бы состояться ни как человек, ни как профессионал.

По стопам родителей

Он родился в Башкирии, но еще в детстве вместе с родителями-нефтяниками переехал в Белоруссию на разработку нового месторождения. А в 1977 году семья начала жить в якутском городе Ленске, где в то время велось разведочное бурение.

Фото предоставлены АО «Верхнечонскнефтегаз».

– Там я устроился в Среднеленскую нефтеразведочную экспедицию в качестве ученика слесаря, – вспоминает Владимир Викторович. - За 2 года я стал слесарем-ремонтником 3-го разряда по ремонту бурового оборудования. Ну а после судьба меня забросила обратно в Белоруссию, в Речицкое управление разведочного бурения. Потом были годы службы в рядах Советской армии и учеба в Московском государственном открытом университете на специальности «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».Он родился в Башкирии, но еще в детстве вместе с родителями-нефтяниками переехал в Белоруссию на разработку нового месторождения. А в 1977 году семья начала жить в якутском городе Ленске, где в то время велось разведочное бурение.

С этой профессией в 1992 году он перешел в экспедицию глубокого бурения в качестве инженера противовыбросового оборудования пусконаладочной бригады, а далее - механика инженерно-технической службы на вахте. Местом его работы стал поселок Вынгапуровский, что недалеко от Ноябрьска.

Но пришли сложные для всей страны времена: развал СССР, его промышленности привел к закрытию множества заводов и фабрик, останавливалась работа геолого-разведочных служб, нередко консервировались уже разработанные месторождения.

Работа продолжилась: уже знакомые вахты, многодневный тяжелый труд на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе. Время летело быстро. В конце 2006 года Владимир Воробьев узнал, что в Восточной Сибири активизировалась разработка месторождений, и сразу решил – поедет.– Стремясь к достойному заработку, в 1995 году я вернулся на рабочую специальность в «Харампурнефть» ПО «Пурнефтегаз» в качестве слесаря-ремонтника 5-го разряда нефтепромыслового оборудования (вахтовым методом). Зарплата там тогда была выше и позволяла содержать семью, - рассказывает Владимир Викторович.

- А почему бы и нет? Ведь в тех краях в конце далеких 70-х начиналась моя трудовая деятельность. Взял отпуск, приехал в Иркутск, прошел собеседования, и вот я уже работаю в ВЧНГ главным механиком. Даже с учетом немалого опыта работы мне многому приходилось и приходится до сих пор учиться заново, - отмечает Владимир Викторович. - Работать на зрелом предприятии и совсем молодом, где объекты еще только проектируются и идет закуп оборудования, - это очень большая разница. Только благодаря коллективному труду мы все справляемся со сложными задачами, которые стоят перед нами на разных этапах разработки месторождения.

Фото предоставлены АО «Верхнечонскнефтегаз».

Основная задача отдела главного механика заключается в организации технического обслуживания и ремонта наземного, а с недавнего времени и подземного нефтепромыслового оборудования, в том числе его диагностика и экспертиза промышленной безопасности. Конечная цель - бесперебойная работа нефтепромыслового оборудования: сосудов, работающих под избыточным давлением, подъемных сооружений, подземных емкостей, печей, фонтанных арматур, технологических трубопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров и многого другого.

Передовое предприятие

- За те 40 с лишним лет, в течение которых я изнутри ознакомился с нефтедобывающей деятельностью компаний по направлению «механика» и проанализировал ее, могу сказать, что практически все изменилось в лучшую сторону: любой участок, любое рабочее место - от слесаря на месторождении до главного механика, - убежден Владимир Воробьев. – И сегодня важно не отстать, не замедлить набранного темпа, продолжить внедрять современные технологии в производство.

В этом смысле предприятие «Верхнечонскнефтегаз» Владимир Викторович называет прогрессивным. Большинство процессов здесь автоматизировано и отслеживается на расстоянии. Активно внедряется программное обеспечение, позволяющее фиксировать своевременное проведение технических осмотров и работ, а также более качественно вести оперативный учет движения насосно-компрессорных труб. В ВЧНГ всегда понимают, что нельзя стоять на месте, и активно применяют достижения науки и технологические разработки.

На Верхнечонском месторождении созданы все условия для работы, о которых раньше можно было только мечтать. А отсюда и положительные результаты в производственной жизни коллектива ВЧНГ.

- Например, я горжусь тем, что отдел главного механика совместно с цехом подготовки и перекачки нефти, а также цехом подготовки производства так подготовили специалистов предприятия к конкурсу «Лучший по профессии» НК «Роснефть», что с финала те привезли 1-е и 3-е места, - рассказывает наш герой. - Я специально не называю имен тех работников, кому я признателен за предоставленный опыт работы, с кем я работаю на протяжении 14 лет. Не хотелось бы упустить ни одной фамилии. Спасибо за высокую оценку работы всей механической службы.