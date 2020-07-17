Сибирячка помогла полиции найти пропавшего ребенка

Одиноко стоящую на автобусной остановке 12-летнюю девочку Вику (имя изменено – прим. Ред.), 18-летняя иркутянка Анастасия Щукина заметила в микрорайоне Ново-Ленино около 11 вечера. Школьница прижимала к себе маленького пушистого котенка. Девушка отлично знала, что в это время маршрутного «ПАЗика», который идет в сторону центра Иркутска, уже не дождаться. Поэтому подошла к подростку и поинтересовалась: почему та стоит одна и где ее родители?

- Она ответила, что якобы гуляла с подругами, а те бросили ее уехали, - рассказывает Анастасия. – И спросила меня: «Будет ли автобус? А то мне надо уехать в центр». Оказалось, что денег у нее ни на такси, ни даже на маршрутку нет.

Анастасия сразу поняла, что бросать школьницу одну на остановке не в самом благополучном районе города, опасно. Тем более, на улице уже темнело. Поэтому решила помочь школьнице добраться до дома. Но подросток звонить родителям категорически отказалась.

- Сначала она разговаривала неохотно, а потом рассказала, что дома у нее проблемы с отчимом, - продолжает Анастасия. – Мол, поругались из-за котенка. Скорее всего, он не разрешал ей держать дома животное. И она обиделась и решила уйти, на ночь глядя. Я предложила ребенку проводить ее домой. Она ни в какую. Говорила, что утром отчим уедет за город, и она вернется. Что делать? Повела к себе домой вместе с котенком. Она так прижимала его к себе… Не бросать же. Почему не обратилась в полицию сразу? Сама растерялась, просто никогда в такой ситуации не была.

Тот самый котенок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Анастасия привела школьницу домой, напоила чаем и вместе с матерью начала спрашивать у девочки номер телефона родителей. Но семиклассница настаивала на своем. Номер своей мамы она якобы не запомнила, а отчиму звонить не будет, и попросила Анастасию оставить ее на ночь.

А в это время не находившая себе места мать ребенка обратилась в полицию. Девочку объявили в розыск. По тревоге подняли более 50 полицейских, которые всю ночь вместе с волонтерами и неравнодушными местными жителями прочесывали улицы и дворы микрорайона. Утром ориентировку на исчезнувшую школьницу разместили во всех СМИ и популярных пабликах в соцсетях. И это принесло результат.

- Я зашла в соцсети и обомлела, - говорит Анастасия. – Все ленты в соцсетях были с ориентировками Вики. После этого я сразу позвонила в полицию.

Сейчас Вика, как впрочем, и ее котенок уже вернулись домой. Разрешат ли родители оставить пушистого друга, пока неизвестно. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют причины ухода дочери.