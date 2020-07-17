Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 июля: Приангарье обошло Красноярский край по числу зараженных

Коронавирус в Иркутске, 17 июля. "Гонка" между двумя крупнейшими регионами Сибири накануне завершена. Приангарье обошло край как по числу зараженных на 100 тысяч жителей ( это случилось уже как минимум неделю назад, потому что в соседнем регионе 2, 9 млн. жителей, тогда как в Иркутской области 2, 4 млн. ) Накануне стало фактом и то, что общее количество случаев выше.В обоих территориях - больше 11 тысяч.

Коронавирус в Иркутске, 17 июля. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске: в столице региона около 6 тысяч случаев заражений

Сравниваем ситуацию дальше. В соседнем крае вирус уже пошел на спад, там в сутки фиксируется до 140-150 случаев, в прошедшие, на 16 июля, 131. В Иркутской области — плюс 193. Выздоровевших в Красноярском крае побольше, и намного — 7 тысяч 710. В Приангарье инфекция отступает медленнее. Выписавшихся из больниц пока меньше -6702.

Для сравнения. Коронавирус в Красноярске, 17 июля. Данные Яндекса.

В Иркутске - около 6 тысяч заразившихся. В Красноярске - почти 7 тысяч.

" В Иркутске, Иркутском, Эхирит-Булагатском и Куйтунском районах, в городе Свирске распространенность коронавируса выше средней по региону", - сказала и.о зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Коронавирус в Иркутске, 17 июля: инфекция не шутки, от нее умирают

При этом нашим врачам удалось спасти больше людей. В списках умерших с коронавирусом в регионе 154 человека. На Енисее — 251 смерть. Как говорила на депутатском штабе и.о.зампреда правительства Валентина Вобликова, одна из причин относительно небольшой смертности и небольшого, относительно средней ситуации по стране, числа тяжелого течения заболеваний - ранняя диагностика и профилактическое лечение больных даже на бессимптомной стадии.

И врачи, и аналитики отмечают, что с течением времени смертность от коронавируса неизбежно растет. Умирают многие из тех, за жизнь которых врачи боролись не одну неделю и даже не один месяц. Может быть, эта информация заставит людей быть осторожнее.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные по смертности пациентов с COVID-19. Здесь сравнения идут по официальной статистике в процентном соотношении от числа выявленных случаев.

За неделю с 10 по 16 июля этот показатель в Иркутской области увеличился на 0,09% и теперь составляет 1% от заболевших. В Красноярском крае - 2,28% и в Новосибирской области 2,01%. В среднем по Сибири процент летальности составляет 1,28%, что ниже, чем в среднем по России - 1,59%.

В 15 регионах страны уровень смертности выше общероссийского. Лидером печального рейтинга России по итогам недели остается г. Санкт-Петербург, здесь погибли от вируса 5,92% больных . За ним следуют Республика Дагестан -4,85% и Тверская область -2,56%. В этот скорбный список попадают также Красноярск и Новосибирск. А меньше всего умерших в Сибири от этой инфекции сейчас в республике Алтай - 0,09%.

Смертность от Коронавируса в Сибири. ИЦК

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 июля.