2020-07-17T03:16:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 июля: Приангарье обошло Красноярский край по числу зараженных

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 июля: Приангарье обошло Красноярский край по числу заразившихся.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 июля: Приангарье обошло Красноярский край по числу заразившихся.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Иркутске, 17 июля. "Гонка" между двумя крупнейшими регионами Сибири накануне завершена. Приангарье обошло край как по числу зараженных на 100 тысяч жителей ( это случилось уже как минимум неделю назад, потому что в соседнем регионе 2, 9 млн. жителей, тогда как в Иркутской области 2, 4 млн. ) Накануне стало фактом и то, что общее количество случаев выше.В обоих территориях - больше 11 тысяч.

Коронавирус в Иркутске, 17 июля. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 17 июля. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске: в столице региона около 6 тысяч случаев заражений

Сравниваем ситуацию дальше. В соседнем крае вирус уже пошел на спад, там в сутки фиксируется до 140-150 случаев, в прошедшие, на 16 июля, 131. В Иркутской области — плюс 193. Выздоровевших в Красноярском крае побольше, и намного — 7 тысяч 710. В Приангарье инфекция отступает медленнее. Выписавшихся из больниц пока меньше -6702.

Для сравнения. Коронавирус в Красноярске, 17 июля. Данные Яндекса.

Для сравнения. Коронавирус в Красноярске, 17 июля. Данные Яндекса.

В Иркутске - около 6 тысяч заразившихся. В Красноярске - почти 7 тысяч.

" В Иркутске, Иркутском, Эхирит-Булагатском и Куйтунском районах, в городе Свирске распространенность коронавируса выше средней по региону", - сказала и.о зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Коронавирус в Иркутске, 17 июля: инфекция не шутки, от нее умирают

При этом нашим врачам удалось спасти больше людей. В списках умерших с коронавирусом в регионе 154 человека. На Енисее — 251 смерть. Как говорила на депутатском штабе и.о.зампреда правительства Валентина Вобликова, одна из причин относительно небольшой смертности и небольшого, относительно средней ситуации по стране, числа тяжелого течения заболеваний - ранняя диагностика и профилактическое лечение больных даже на бессимптомной стадии.

И врачи, и аналитики отмечают, что с течением времени смертность от коронавируса неизбежно растет. Умирают многие из тех, за жизнь которых врачи боролись не одну неделю и даже не один месяц. Может быть, эта информация заставит людей быть осторожнее.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные по смертности пациентов с COVID-19. Здесь сравнения идут по официальной статистике в процентном соотношении от числа выявленных случаев.

За неделю с 10 по 16 июля этот показатель в Иркутской области увеличился на 0,09% и теперь составляет 1% от заболевших. В Красноярском крае - 2,28% и в Новосибирской области 2,01%. В среднем по Сибири процент летальности составляет 1,28%, что ниже, чем в среднем по России - 1,59%.

В 15 регионах страны уровень смертности выше общероссийского. Лидером печального рейтинга России по итогам недели остается г. Санкт-Петербург, здесь погибли от вируса 5,92% больных . За ним следуют Республика Дагестан -4,85% и Тверская область -2,56%. В этот скорбный список попадают также Красноярск и Новосибирск. А меньше всего умерших в Сибири от этой инфекции сейчас в республике Алтай - 0,09%.

Смертность от Коронавируса в Сибири. ИЦК

Смертность от Коронавируса в Сибири. ИЦК

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
Две нелегальные мастерские оружия закрыли в Иркутской области
К 40-летию в музее «Тальцы» будут готовы новые объекты
12-летняя девочка пропала в Иркутске 16 июля
В Ангарске строят детский сад и капитально ремонтируют два стадиона
Марат Хуснуллин: За короткое время в Тулуне развернули колоссальную работу
Умерла бывший министр экономразвития Иркутской области Оксана Тетерина
Иркутская область обошла Красноярский край по числу заражений COVID 19
Дом смыло в садоводстве на берегу реки Китой в Ангарском районе
После потопа в Иркутске проверят все ливневки
Сибирякам предлагают стать «Киноманами» вместе с Wink
Аналитика МТС: Иркутяне стали покупать смартфоны реже, но дороже
В Байкальске машину потоком воды смыло с моста в реку
Игорь Кобзев взял под личный контроль ситуацию с подтоплениями в Иркутской области
Землетрясение, ЕГЭ и Оксана Сова: что искали в сети иркутяне
ЕГЭ 2020 в Иркутской области: 16 июля выпускники сдают экзамены по обществознанию и химии
Два пациента скончались от коронавируса за сутки в Иркутской области