На Байкале из-за шторма из накренившегося корабля вылилось топливо

ЧП произошло на причале у поселка Хужир на байкальском острове Ольхон . Из-за сильного шторма частное судно, пришвартованное здесь, сильно накренилось, и топливо вылилось в воду. Пока размеры бедствия точно неизвестны.

-Владелец корабля говорит о том, что произошла утечка нескольких десятков литров, но, вполне возможно, что ущерб больше, - комментируют ситуацию в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры. - Но это будет установлено уже в ближайшее время. Очень важно то, что образовавшуюся нефтяную пленку сразу же начали собирать.

Работы на причале продолжаются и сейчас, пленку снимают специальным ковшом - примерно также, как пенку с молока - и планируют закончить этот процесс уже через несколько часов . Из-за того, что меры приняты сразу, ущерб экосистеме озера минимизирован. Сейчас отобраны пробы воды и вскоре будет ясно точно, каков он. После того, как будут названы все виновные в происшествии, встанет вопрос и об их персональной ответственности.

Что касается туристов, а топливо разлилось относительно недалеко от самых популярных на Байкале ольхонских пляжей, то отдых гостей острова, как уточняют в прокуратуре, не пострадал.