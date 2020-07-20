Марина Седых: хотим вернуть былую славу легендарному Усть-Кутскому району. Фото: Евгений Козырев

Как живет Усть-Кутский район, что сегодня необходимо сделать, чтобы люди в полной мере почувствовали заботу власти и ощутили качественное улучшение жизни, - об этом наш разговор с генеральным директором Иркутской нефтяной компании Мариной Владимировной Седых.

Марина Владимировна, в Усть-Кутском районе стартовал новый социальный проект «Район моей мечты». Ваша компания первой поддержала его. Чем он пришелся вам по душе? - Мы очень давно работаем на территории и, конечно, знаем ее проблемы и нужды. На севере области живут удивительные люди: закаленные холодами, тяжелыми условиями жизни, отсутствием сервиса и услуг, но при этом добрые, честные и мужественные. Это люди, которые не привыкли ныть и жаловаться на судьбу, на бытовые условия, на власть. Однако и такому терпению приходит конец: сегодня здесь очень сложная ситуация в плане ЖКХ, ремонта дорог, строительства социальных объектов, и менять ее просто необходимо.

Я увидела в этом проекте активную позицию организаторов именно в направлении формирования ответственного и заботливого отношения к родному краю, желания менять действительность, максимального привлечения внимания властей всех уровней к проблемам людей и вовлечения жителей к участию в проекте, в обсуждении планов будущего преображения города и поселков. Изюминка проекта в том, что возможность изменить район и свою жизнь есть у каждого человека. Думаю, проект вызовет огромный общественный резонанс и будет первой ступенькой к положительным сдвигам в районе и в городе. А мы с удовольствием поддержим его всеми силами - возможности и ресурсы для этого есть. Вместе с жителями мы хотим вернуть былую славу легендарному городу на Лене. Вспомните, как он звучал во времена БАМа. Сюда ехали люди со всей страны. Усть-Кут был центром грандиозных перемен. Здесь началось развитие севера: был дан старт всесоюзной молодежной стройке, стали появляться поселки нового формата. Усть-Кут и сегодня является точкой роста.

Это важнейший транспортный узел, через который осуществляется северный завоз, идет освоение богатейших углеводородных провинций Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Но при имеющихся перспективах и возможностях, к сожалению, за последние годы ничего большого и важного для жителей района не сделано. Надеяться и ждать люди устали. И этот проект появился очень вовремя как показатель того, что назрели перемены, и эти перемены мы будем осуществлять вместе с жителями.

- ИНК давно помогает территории. Здесь находится одно из крупнейших производств, строится новый завод. Присутствие такой компании в районе дает основание думать, что территорию ждут возрождение и развитие. - Усть-Кутский район - сегодня, пожалуй, самая перспективная в плане экономического развития территория не только в Иркутской области, но и в стране. Здесь находятся нефтяные промыслы ИНК. Мы обеспечиваем работой огромное количество людей, в том числе и местное население. Отчисления в региональный бюджет ежегодно составляют десятки миллиардов рублей, налоги пополняют местный бюджет. ИНК активно инвестирует средства на развитие района: на регулярной основе мы помогаем образовательным, медицинским и культурным учреждениям; работаем с общественными организациями, советами ветеранов. Помимо социальной поддержки ИНК на территории действует благотворительный фонд, который оказывает помощь незащищенным слоям населения: детям-инвалидам, многодетным семьям, ветеранам.

Сегодня в Усть-Куте начато строительство крупного (второго по величине после завода в Сковородино) завода полимеров - именно отсюда пойдет газификация всего Байкальского региона.

Наш принцип работы - отдавать больше, чем получать. И я могу сегодня ответственно заявить: вклад ИНК в развитие Усть-Кутского района значителен, а будет еще больше. ИНК - социально ориентированная компания, и, расширяя производство, мы предоставляем новые рабочие места жителям территории, причем в сфере высоких технологий. Но самое главное - вкладываемся в создание социальной инфраструктуры для устькутян, предоставляя людям совершенно иное качество жизни. Один из глобальных проектов компании, который будет реализован уже в ближайшее время, - строительство в Усть-Кутском районе современного благоустроенного микрорайона, где будут выделяться квартиры молодым специалистам в области медицины, образования и т. д. Это беспрецедентный инвестиционный проект, направленный на улучшение условий жизни населения, и мы здесь, учитывая опыт других территорий, являемся пионерами.

- Каким Вы видите свое участие в проекте «Район моей мечты»? - Я вижу, что этот проект должен объединить активных, неравнодушных людей в городе и районе, а также предприятия и организации, которые готовы помогать не словом, а делом. Но для начала люди сами должны почувствовать эту помощь. Мы присоединились к проекту, чтобы эта помощь вовремя подоспела ко всем, кто в ней нуждается. С удовольствием поддержим жителей, которые хотят обновить свой двор: убрать сухое дерево, поставить скамейки, детские песочницы. Мне очень интересны конкурсы, направленные на совместную деятельность, будь то строительство соцобъекта или конкурс детского рисунка.

Меня очень вдохновляет наша молодежь. Волонтеры проекта готовы помогать пожилым людям: кому-то поклеить обои, кому-то поменять сантехнику, дверной замок, кому-то поправить забор и т. д. Таких добрых дел, думаю, найдется немало. В целом мы уже подключились по всем направлениям работы проекта. Будем вместе развивать район, город. Сегодня территории необходимо благоустройство, улучшение экологической ситуации, укрепление социально-экономических отношений. Социальное партнерство областного центра с городом и районом тоже входит в задачи проекта и в наши задачи. Мы во многом перекликаемся, и это замечательно - значит, объединив усилия, мы получим двойной результат и вдвойне будем полезны людям! Присоединяйтесь к проекту - сегодня это наш шанс на перемены к лучшему!

Беседовала Лариса АЛЕКСАНДРОВА.