Сергей Анисимов: Район должен процветать

Жить в современном, чистом, уютном городе или поселке с качественной медицинской помощью, ровными дорогами, обустроенными парками и набережными, где можно отдыхать всей семьей, - о таком комфорте мечтают многие в сибирской глубинке. Это не недостижимый идеал, а реальность, к которой совместными усилиями можно прийти в ближайшее время. Какие проблемы необходимо решить в Усть-Куте и районе, чтобы территория развивалась, а люди охотно оставались здесь жить, рассказал начальник Управления по обеспечению производства (Усть-Кут) Сергей Анисимов.

- Сергей Геннадьевич, Вы как местный житель и производственник с большим опытом каким сейчас видите УстьКут и каким хотели бы видеть в будущем? - Увы, но мы словно застряли в 1990-х годах. Да, позитивные изменения есть, но их минимум. Я бывал во многих городах, в том числе в сибирской глубинке, мне есть с чем сравнивать условия жизни. Возьмем, к примеру, небольшой город Нижневартовск (один из центров российской нефтяной промышленности. - Ред.). Весной, как только растает снег, он расцветает: повсюду клумбы и деревья, обустроены тротуары и заасфальтированы улицы, каждый бордюр и заборчик аккуратно выкрашен, есть парк отдыха с качелями и каруселями. И ведь мы тоже можем так жить! Всем нам хочется гулять с детьми по красивым скверам, ездить по хорошим дорогам, получать качественную медицинскую помощь, а не сталкиваться с нехваткой специалистов.

У Усть-Кутского района есть все ресурсы для развития. Да, мы платим немалые налоги, но ведь эти деньги можно вернуть за счет попадания в федеральные программы! Азатем ремонтировать на них трассы, благоустраивать город и район, привлекать кадры. Пусть и не в один момент, а постепенно, но территория может стать очень комфортной для людей. - Какую проблему, на Ваш взгляд, необходимо решать в первую очередь? Чем готова помочь Иркутская нефтяная компания?

- Приводить Усть-Кут в порядок, я думаю, нужно комплексно. Одно из важнейших направлений - здравоохранение. Сейчас привести ребенка на прием к детскому врачу невозможно - такого врача просто нет. Детей осматривает фельдшер, и то к нему огромная очередь. К жителям отдаленных поселков врачи могут выехать нечасто, люди там не получают медицинской помощи в полном объеме. Да и сами пациенты по возможности скорее поедут на лечение в Иркутск. Поэтому здесь нужно поднимать уровень местного здравоохранения, желательно до областного. Что для этого необходимо делать?

Во-первых, привлекать молодых специалистов различными программами ижильем. Так, ИНК планирует построить не только новый жилой микрорайон в УстьКуте, но и дом для врачей.

Во-вторых, сделать ремонт в районной больнице: заменить пол, обновить койки, выкрасить здание. На данный момент мы готовим проектно-сметную документацию, чтобы войти в федеральную программу и получить на это средства. В-третьих, установить новое медицинское оборудование, которое мы, к слову, уже закупили. - Разбитые дороги - тоже больная тема для УстьКута… - И не только для УстьКута, но и для района. Протяженность дорог на нашей территории большая - порядка 200 км, но при этом до некоторых поселений нормально не добраться. В Казарки отсыпанная щебенкой дорога. А в поселки Верхнемарково, Звездный, Ния ведут заброшенные грунтовые дороги. Туда даже рейсовые автобусы не ходят. А ведь люди, которые там живут, тоже хотят ездить в город - по делам, в гости к родственникам. Или пригласить их из Усть-Кута к себе. Выход один - попадать в федеральные программы и поэтапно приводить проезжую часть в порядок. Учитывая нынешнее состояние дорог, можно наверняка сказать, что на это уйдет не один год. - Как благоустроить УстьКут, сделать его уютным и комфортным? И, возможно, не только местных жителей, но и туристов будет чем заинтересовать?

- Думаю, горожане согласятся, что в ремонте очень нуждается центральная площадь Усть-Кута. Сейчас она, увы, в плачевном состоянии. Только представьте, здание почты в сердце города обшарпанное, на крыше растут деревья! И это лишь один из многих примеров. Фасады зданий здесь не приводились в порядок много лет, с самого их строительства. Мне сразу вспоминается городок Радужный в Западной Сибири. Да, там тоже долгая зима, погода снежная, серая… но все дома разноцветные! И это воодушевляет, поднимает настроение.

Почему бы и нам не сделать здания красивее? В городе не хватает парков и скверов, детских площадок. Нужно благоустраивать берег нашей красавицы Лены, чтобы устькутяне могли отдыхать, любуясь природой. Тогда и молодые мамы с колясками будут гулять не во дворах, где нет тротуаров и вся дорога в колдобинах, а в удобных и приятных местах. Более того, Усть-Кут довольно большой, и здесь, как мне думается, даже можно открыть парк развлечений с качелями и каруселями на радость детям. Далее - бродячие собаки. Увы, не видно, чтобы ими занимались, а ведь о них надо заботиться, забирать в питомники, чтобы не сбивались в стаи на улицах. Хорошо, что в городе много неравнодушных людей, готовых помочь братьям нашим меньшим. ИНК также помогает по мере возможности. Не стоит забывать и про памятные исторические места. Важно восстановить Усть-Кутский острог, воссоздать быт наших предков. Интересно также было бы реконструировать процесс, как когда-то в районе поселка Карпово добывали и варили соль, ведь подземные источники там бьют и по сей день. Такие объекты будут интересны туристам. Очень важно, что проекты должны реализовываться совместно с населением.

Нужно понимать, что хотят видеть люди у себя в городе, в районе, во дворе. И, надеюсь, проект «Район моей мечты» поможет нам наладить этот диалог с населением. Когда Усть-Кут станет современным, Усть-Кутский район комфортным, то молодежь не станет уезжать отсюда, а территория будет развиваться и процветать.