2020-07-24T07:23:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июля: выздоровевших больше 8, 5 тысяч

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 24 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июля: выздоровевших больше 8, 5 тысяч.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июля: выздоровевших больше 8, 5 тысяч.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Иркутске, 24 июля. Уже четыре месяца действует в регионе режим самоизоляции, он продлен до 26 июля и буквально в ближайшее время будет известно, отменят его или снова продлят. Многие ограничения уже сняты, сибирское лето коротко и за него надо успеть набраться сил и приобрести тот самый иммунитет, что понадобится осенью и зимой, когда вирусы снова пойдут в атаку. Однако носить маски нам придется еще долго, распоряжение главного санитарного врача России действует до конца 2020 года. И не стоит от этого отказываться, потому что COVID-19 заболевание серьезное, опасное пневмониями, число которых, по отчетам медиков, фиксируется до 100 в сутки. Кроме того, тратя силы на инфекцию, организм ослабевает и гораздо хуже справляется с хроническими заболеваниями.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июля, статистика Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июля, статистика Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, 24 июля: выздоровевших уже больше 8, 5 тысяч

Это серьезная цифра, вылечились же около 70% всех заразившихся. В больницах, по отчету минздрава о коронавирусе в Иркутске и регионе на 24 июля, находится менее 1000 человек -981. И такое впервые за последние пару месяцев, когда разыгрался COVID. Амбулаторно, под присмотром участковых врачей, лечатся те, кто заразился вирусом, но переносит его без каких-либо симптомов или с легким ОРВИ. Таких - 2768.

Всего с начала пандемии заболели 12 тысяч 487 жителей региона. За прошедшие сутки, на 24 июля, число таких диагнозов выросло еще на 164.

Статистика коронавируса на 24 июля. Оперштаб.

Статистика коронавируса на 24 июля. Оперштаб.

Коронавирус в Иркутске, 24 июля: Приангарье третье по смертности от COVID

За неделю с 17 по 23 июля коэффициент смертности от коронавируса в регионе увеличился на 0,18% и теперь составляет 1,18%. Неделей ранее индекс демонстрировал менее существенное увеличение (на 0,09%). Таким образом, регион остается на третьей строчке среди субъектов СФО с наибольшей долей летальных случаев. Это данные центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Показатели выше только в двух регионах Сибири – в Красноярском крае (2,51%) и Новосибирской области (2,16%). Коэффициенты этих регионов превышают не только среднесибирские (1,36%), но и общероссийские (1,62%). Наименьшая доля погибших от COVID в горном Алтае - 0,07%.

В 16 регионах страны, помимо Красноярского края и Новосибирской области показатель летальности превышает средний по РФ. Лидером печального рейтинга России по итогам недели остается Санкт-Петербург, здесь зафиксирована смертность 6,25%. За ним следуют Дагестан (4,82%) и Тверская область (2,84%).

Статистика смертности в Сибири. Информационный центр по коронавирусу.

Статистика смертности в Сибири. Информационный центр по коронавирусу.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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