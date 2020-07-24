Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июля: выздоровевших больше 8, 5 тысяч

Коронавирус в Иркутске, 24 июля. Уже четыре месяца действует в регионе режим самоизоляции, он продлен до 26 июля и буквально в ближайшее время будет известно, отменят его или снова продлят. Многие ограничения уже сняты, сибирское лето коротко и за него надо успеть набраться сил и приобрести тот самый иммунитет, что понадобится осенью и зимой, когда вирусы снова пойдут в атаку. Однако носить маски нам придется еще долго, распоряжение главного санитарного врача России действует до конца 2020 года. И не стоит от этого отказываться, потому что COVID-19 заболевание серьезное, опасное пневмониями, число которых, по отчетам медиков, фиксируется до 100 в сутки. Кроме того, тратя силы на инфекцию, организм ослабевает и гораздо хуже справляется с хроническими заболеваниями.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 июля, статистика Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, 24 июля: выздоровевших уже больше 8, 5 тысяч

Это серьезная цифра, вылечились же около 70% всех заразившихся. В больницах, по отчету минздрава о коронавирусе в Иркутске и регионе на 24 июля, находится менее 1000 человек -981. И такое впервые за последние пару месяцев, когда разыгрался COVID. Амбулаторно, под присмотром участковых врачей, лечатся те, кто заразился вирусом, но переносит его без каких-либо симптомов или с легким ОРВИ. Таких - 2768.

Всего с начала пандемии заболели 12 тысяч 487 жителей региона. За прошедшие сутки, на 24 июля, число таких диагнозов выросло еще на 164.

Статистика коронавируса на 24 июля. Оперштаб.

Коронавирус в Иркутске, 24 июля: Приангарье третье по смертности от COVID

За неделю с 17 по 23 июля коэффициент смертности от коронавируса в регионе увеличился на 0,18% и теперь составляет 1,18%. Неделей ранее индекс демонстрировал менее существенное увеличение (на 0,09%). Таким образом, регион остается на третьей строчке среди субъектов СФО с наибольшей долей летальных случаев. Это данные центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Показатели выше только в двух регионах Сибири – в Красноярском крае (2,51%) и Новосибирской области (2,16%). Коэффициенты этих регионов превышают не только среднесибирские (1,36%), но и общероссийские (1,62%). Наименьшая доля погибших от COVID в горном Алтае - 0,07%.

В 16 регионах страны, помимо Красноярского края и Новосибирской области показатель летальности превышает средний по РФ. Лидером печального рейтинга России по итогам недели остается Санкт-Петербург, здесь зафиксирована смертность 6,25%. За ним следуют Дагестан (4,82%) и Тверская область (2,84%).

Статистика смертности в Сибири. Информационный центр по коронавирусу.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 24 июля.