Морозы, которые лютуют в Иркутской области с конца декабря 2020 года, наконец, отступают. Как и обещали синоптики, потепление жителей Иркутска ждет уже в эти выходные. Столбик термометра в столице Приангарья повысится до -16, -20 ночью и до -11, -16 днем.- Правда, при этом будет идти снег, - рассказывает «КП»-«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Осадки ожидаем на целый день в субботу, 16 января. В воскресенье, 17-го он также будет пробрасывать, но уже меньше. Ветер и метели ожидается только на севере и на западе региона.Ну а в самом начале Крещенской недели в Иркутск придет еще более теплый фронт. С 18 и как минимум до 21 января в городе прогнозируют более чем комфортные для середины января -6, -11 градусов. При этом, самый теплый день придется как раз на Крещение. 19 января всего -6, -7.- Учитывайте, что такие температуры будут держаться всего в течение 2-3 часов в день, - продолжает Юлия Янькова. – Утром и вечером все же немного прохладнее. Станет ли это Крещение самым теплым за годы наблюдений? Нет, подобная погода, когда градусник 19 января показывал всего -7, уже была.Добавим, что спасатели советуют автомобилистам Приангарья, по возможности отказаться от дальних поездок в случае ухудшения погоды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали о резком потеплении в январе в Иркутске (Подробности)