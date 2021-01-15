Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», который должен был пройти в Иркутске еще осенью 2020 года, но был перенесен на более поздний срок из-за коронавируса, состоится в феврале 2021 года. Об этом сообщил пианист Денис Мацуев, который и проводит фестиваль. Концерты состоятся с соблюдением всех эпидемиологических правил с 19 февраля по 1 марта в музыкальном театре им. Н.М. Загурского.- Такая возможность появилась после того, как в Приангарье разрешили открыть театры, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск Денис Мацуев. – К тому же в феврале были перенесены мои концерты в США, так что все идеально совпало. Я счастлив, что удастся выступить перед моей самой любимой иркутской публикой.По словам Дениса Мацуева, на подготовку фестиваля «Звезды на Байкале» обычно уходит почти год. Теперь же организаторам предстоит все организовать за один месяц. За это время нужно составить новую программу, и решить вопрос с приглашением звездных музыкантов.- Работа уже кипит, - продолжает Денис Мацуев. – Я уже поговорил как с выдающими звездами, так и с молодыми талантами.Не смущает Дениса Мацуева и то, что из-за эпидемиологических правил, заполняемость зала на концерте не сможет превышать 25%.- Чтобы посетить концерты могли все желающие, думаем над тем, чтобы проводить по два концерта в день, - говорит Денис Мацуев. – Я готов на это. Осталось поговорить с другими музыкантами, все-таки это не очень просто.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это талантливо!»: Денис Мацуев о граффити со своим изображением на доме в Иркутской области (Подробности)